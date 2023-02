Kot so zapisali pri Slovenski karitas, sta podružnici Karitas v obeh prizadetih državah aktivirali kader in prostovoljce za pomoč. V prvih dveh dneh so pomagali predvsem s hrano, toplimi oblačili in odejami iz svojih zalog ter pri nameščanju ljudi v varna zavetišča v sodelovanju z lokalnimi oblastmi.

Kot poudarjajo, ljudje na prizadetih območjih potrebujejo predvsem hrano, topla oblačila, odeje, vodo, zdravila, higienske pripomočke, svetilke in varno zatočišče.

V katastrofalnih potresih, ki so v ponedeljek prizadeli območje na jugovzhodu Turčije blizu meje s Sirijo, je po zadnjih podatkih umrlo več kot 8700 ljudi, od tega 6234 v Turčiji, v Siriji pa 2470. Število poškodovanih je v Turčiji naraslo na več kot 37.000, medtem ko so iz Sirije sporočili, da jih je tam poškodovanih več kot 4600.

Vsi, ki želijo pomagati preko Slovenske karitas, lahko denar nakažejo na njen poseben račun (Slovenske karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana), številka SI56 0214 0001 5556 761 (namen: potres Turčija-Sirija, sklic: SI00 626).

Preko Slovenske karitas je mogoče pomagati tudi s sporočili sms. V tem primeru se na številko 1919 pošlje sporočilo KARITAS5 ali KARITAS10. S prvim se daruje pet, z drugim pa 10 evrov.