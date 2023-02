»Kultura zagotavlja družbeno blaginjo, njen gospodarski prispevek je obsežen, njena izobraževalna vloga izjemnega pomena. Še več: kultura je bistvena za dobro počutje posameznika in je tkivo skupnosti. Kultura in umetnost v vseh svojih najrazličnejših pojavnih oblikah prepoznavata raznolikost. Zagotavljata svobodo izražanja. Omogočata živost jezika. Ohranjata in oživljata sporočilo iz preteklosti. Ustvarjata in oblikujeta vrednote za prihodnost,« meni ministrica Asta Vrečko v video poslanici, ki je dostopna tudi na spletni strani ministrstva za kulturo.

Ministrica je izrazila željo, da bo kulturni praznik res praznik kulture za vse, za mlade in stare, marginalizirane, senzorno ali gibalno ovirane, razseljene. »Naj vsakdo občuti in ceni pozitivne učinke kulture in umetnosti v svojem življenju. Ob kulturnem prazniku, 8. februarju, vam želimo, da bi s kulturo in umetnostjo živeli vsak dan,« je svoje misli ob kulturnem prazniku sklenila ministrica Vrečko.