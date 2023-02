Kot so pojasnili v družbi, bodo vgradili 10.767 panelov, s tem pa privarčevali 1239 ton ogljikovega dioksida, kar je enakovredno zasaditvi 55.000 dreves. V prihodnjih 25 letih bodo tako proizvedli 61,1 gigavatne ure elektrike, kar bo izpuste ogljikovega dioksida v tem obdobju zmanjšalo za skoraj 30.000 ton, je pojasnil direktor družbe SES Slovenija Toni Pugelj.

S sončnimi elektrarnami bodo pokrili okoli petino potreb njihovih nakupovalnih središč po elektriki. Pogodbo za namestitev elektrarn so podpisali s podjetjem Resalta, pridobili so tudi že vsa soglasja.

Kot so poudarili v družbi, je naložba skladna s smernicami zelenega prehoda, razogljičenjem družbe in nacionalnim energetskim konceptom. Pri načrtovanju in izboru vgrajene opreme so posebno pozornost namenili upoštevanju predpisov in smernic s področja požarne varnosti.

Kot so še poudarili v SES Slovenija, so tudi sicer zavezani okolju prijaznemu poslovanju, z energijo pa varčujejo že več let. Tako so denimo prešli na energetsko varčno tehnologijo LED za zunanjo in notranjo razsvetljavo, uporabo rekuperacije toplote in nočnega prezračevanja za klimatizacijo ter sistem za nadzor prezračevanja v nakupovalnem središču, ki je prilagojen frekvenci obiska.

Od avgusta lani se zunanja in oglasna razsvetljava njihovih nakupovalnih središč vklopi le eno uro pred odprtjem trgovin in izklopi eno uro po zaprtju. Ko je na prostem dovolj svetlobe, se raven osvetljenosti zmanjša, temperatura pa se v centrih prilagaja na način, da se udobje za obiskovalce in zaposlene ne zmanjša.

Z novim letom so prav tako skrajšali obratovalni čas nakupovalnih središč, s čimer so še dodatno zmanjšali porabo električne energije.