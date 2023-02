»Sava Turizem uporablja outsourcing storitve skladno s kriteriji, ki omogočajo, da so storitve opravljene korektno in skladno z delovno pravno zakonodajo,« je družba zapisala v odzivu na medijska poročanja o prenosu sobaric v Hotelih Bernardin na zunanjega izvajalca, ki je predviden s 1. marcem.

Kot so poudarili, imajo v vsaki pogodbi za outsourcing opredeljene zahtevane certifikate, s čimer želijo zagotoviti, da najeta podjetja zaposlenim zagotavljajo ustrezno delovno okolje.

V družbi Sava Turizem upravljajo skupaj približno 2800 sob, pri čemer jih 90 odstotkov že leta čistijo zunanji izvajalci, s podpisom nove pogodbe pa so outsourcing razširili še na preostalih 10 odstotkov sob, ki se nahajajo na obali, so pojasnili.

»Smo izredno sezonsko naravnano podjetje, v katerem je težko uravnavati nihanja števila zaposlenih sobaric. Na obali je na primer v nizki sezoni lahko zasedenih manj kot 100 sob dnevno, v visoki sezoni pa 750 sob dnevno,« so pojasnili odločitev.

»Trenutne razmere na trgu dela in nihanja v povpraševanju nam ne omogočajo, da bi lahko šli v storitev insourcinga čez noč, saj to predstavlja preveliko tveganje za družbo,« so še navedli.

Poziv za oddajo ponudb za oddajo storitev čiščenja so poslali več kot desetim ponudnikom, pri čemer sta po pojasnilih družbe Sava Turizem vsem zahtevam zadostila dva - podjetji Aktiva čiščenje in Samsic.

Ob tem je nov delodajalec Aktiva čiščenje po navedbah Save Turizma vsem prezaposlenim sobaricam zagotovil za nekaj več kot 18 odstotkov višje plače, kot so jih prejemale v družbi Sava Turizem. To je po navedbah podjetja na posvetu z delavci pozdravil tudi republiški Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije.

»Poleg tega smo v družbi Sava Turizem skladno s pogodbo prevzetim zaposlenim zagotovili, da se lahko vrnejo nazaj k nam tudi v primeru, če prenehamo s sodelovanjem s tem podjetjem. Hkrati pa pogodba z zunanjim izvajalcem čiščenja naši družbi omogoča predčasno prekinitev pogodbe v primeru, da nam tržne razmere omogočijo insourcing,« so sklenili.

Sindikat delavcev gostinstva in turizma je sicer v minulih tednih vlado večkrat pozval, naj prepreči prenos sobaric v Hotelih Bernardin. Ministrstvo za delo se je sredi januarja pridružilo stališčem sindikata, ki je javno opozoril na neprimernost in škodljive posledice oddajanja storitev zunanjim izvajalcem. K ukrepanju je pozvalo Slovenski državni holding.