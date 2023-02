Kot je dodal, zahvala ne sme ostati samo v besedi in čestitki ob prazniku, pospremiti jo velja predvsem z razumevanjem, da sta kultura in umetnost tudi delo. Trdo, zahtevno in strokovno delo, ki od delavke in delavca zahteva predanost, čas in znanje. In delo, ki mora ustvarjalcu prinesti dostojno plačilo, zdrave delovne pogoje, socialno varnost in gotovo prihodnost.

Razumevanje kulture in prostor, ki ji ga ponujamo danes, po besedah ministra Maljevca sicer pove, kakšno družbo želimo graditi v prihodnosti. Sam Kulturni praznik pa je označil kot enega najpomembnejših, najbolj povezovalnih in najbolj solidarnostnih nacionalnih praznikov v Sloveniji.

»Čeprav nas ni veliko, se lahko pohvalimo z zavidljivo bero kulturnega ustvarjanja in vrhunskimi ustvarjalci, ki naše ime nosijo v svet, tam prepričajo tudi najzahtevnejša kritiška peresa, doma pa osvajajo srca ljudi.« še piše v ministrovi poslanici.

Kot je še zapisal, je kultura sama vrednota solidarnosti, saj solidarnost pomeni prizadevanje za kulturo v odnosih, kulturo v dialogu in kulturo v javnem prostoru. Ob tem je pozval k izgradnji kulture solidarnosti do vseh; »do tistih, ki ne zmorejo sami in potrebujejo pomoč dolgotrajne oskrbe. Do starejših. Do mladih, ki si danes ne zmorejo prigarati strehe nad glavo, do zaposlenih in brezposelnih, do tujk in tujcev, članov LGBT skupnosti, odrinjenih na rob, odraslih in otrok iz socialno šibkih okolij«.