V skladu s sporazumom o sedežu Ovseja, ki je na Dunaju, je Avstrija dolžna sodelujočim delegacijam olajšati vstop v državo, »kar pomeni, da izdajanje vizumov ni stvar diskrecijske pravice, temveč stvar pravne obveznosti«, je sporočila parlamentarna skupščina Ovse.

Da naj ne izda vizumov članom ruske delegacije, za katere veljajo mednarodne sankcije, so v pismu Avstrijo pozvale delegacije 20 držav članic Ovseja, med njimi tudi iz Slovenije. V pismu so opozorili, da bi Rusija srečanje, ki bo 23. in 24. februarja na Dunaju - ravno ob prvi obletnici ruske invazije na Ukrajino, lahko izkoristila za »širjenje dezinformacij, lažnih novic in sovražnega govora«. Rusija sicer vztraja pri udeležbi na zasedanju.

Kot so še zapisali v izjavi parlamentarne skupščine, se »pričakuje, da bo zimsko zasedanje vključevalo udeležbo ruske in beloruske delegacije«, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Belorusija sicer velja za tesno zaveznico Rusije in je v preteklih mesecih omogočila namestitev ruskih sil in orožja na svojem ozemlju, čeprav v Ukrajino ni napotila svojih sil.

Avstrijsko zunanje ministrstvo je sicer poudarilo, da je Avstrija, kjer imajo sedež tudi številne druge mednarodne organizacije, v skladu z mednarodnim pravom dolžna omogočiti vstop delegatom vseh sodelujočih držav Ovseja.

Letošnja splošna razprava v okviru zasedanja parlamentarne skupščine bo potekala pod geslom »Eno leto kasneje: Nadaljevanje ruske vojne proti Ukrajini«. Predvideni so nagovori posebne predstavnice Ovseja za Vzhodno Evropo Daniele De Ridder, posebnega predstavnika za Ukrajino Reinholda Lopatke, posebnega predstavnika za politične zapornike Steva Cohena in posebnega poročevalca za vojne zločine v Ukrajini Johna Whittingdalea.