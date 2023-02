Ministrstvo umaknilo natečaj za direktorja Akosa

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je umaknilo javni natečaj za direktorja Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos), ki ga je objavilo prejšnji petek. Kot so pojasnili, je bil natečaj objavljen, še preden so prejeli sklep o imenovanju posebne natečajne komisije. Nov razpis bodo predvidoma objavili prihodnji teden.