V SD izbire kandidata za zdaj niso komentirali, saj da spada v kvoto Gibanja Svoboda, zato gre za odločitev premierja in Gibanja Svoboda. »V SD verjamemo, da bo bodoči minister deloval v skladu z zakonodajo in uspešno izpolnjeval koalicijske zaveze,« so bili skopi v pisnem odzivu.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac iz kvote Levice pa je na današnji novinarski konferenci po seji vlade pojasnil, da jih je premier s predlogom kandidata za ministra seznanil v ponedeljek. »Hočemo, da bo seveda deloval v skladu z zakonom, koalicijskimi zavezami, pričakovanji civilne družbe in nevladnimi organizacijami,« je dejal.

V koalicijskih SD in Levici sicer po poročanju nekaterih medijev po neuradnih informacijah niso najbolj navdušeni nad Poklukarjem že zaradi njegovih povezav z državnim sekretarjem na obrambnem ministrstvu Damirjem Črnčecem. Maljevac o pripombah na Poklukarjevo kandidaturo ni govoril, je pa dodal, da se o predlogu kandidature v stranki še pogovarjajo in bodo več sporočili prihodnji teden.

»Premišljena predsednikova kandidatura je v državnem zboru,« pa je v izjavi za medije dejal vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda Borut Sajovic. Po njegovih zagotovilih je v poslanski skupini Svoboda podpora kandidaturi enotna, na zaslišanju pa od kandidata pričakujejo jasne odgovore o migracijski politiki, spoštovanju človekovih pravic, zmanjšanju korupcije, gospodarskem kriminalu, povečanju prometne varnosti in depolitizaciji policije. »Policija naj bo orodje v rokah ljudi, in ne v rokah aktualne politike,« je poudaril.

Na vprašanje, kakšno je njihovo stališče o kandidatu, glede na to, da so prejšnjo ministrico Tatjano Bobnar pri interpelaciji branili, Poklukar pa se je v njenem sporu s predsednikom vlade glede vpletanja politike v policijo postavil na Golobovo stran, je Sajovic odgovoril, da Bobnarjevi nikoli niso očitali nestrokovnosti, »ampak notranji minister je politik, ni prvi policist v državi«.

Glede povečevanja vpliva Črnčeca v vladi pa je Sajovic odgovoril, da ni videl, »da bi bil Črnčec predlagan kot kandidat za ministra«. Na očitke opozicije o nestrokovnosti izbranega kandidata pa je spomnil, da tudi nekdanji obrambni minister Matej Tonin ni bil obramboslovec in nekdanji notranji minister Aleš Hojs ne policist ter da je treba nehati z dvojnimi merili. »Mi bomo Poklukarja kot ministra ocenjevali po dejanjih in po tem, kako bo tiste naloge, ki so mu zadane, izpolnil,« je poudaril.

V NSi namreč obžalujejo, da se je premier »med mnogimi strokovnimi in kompetentnimi kandidati odločil, da to mesto zaupa politiku«, je v izjavi za medije pojasnil njihov poslanec Janez Žakelj. Premier po njegovih besedah očitno lojalnost ceni bolj kot strokovnost. V NSi jih tudi skrbi, da s tem vsi resorji, ki so represivni, prehajajo pod »politično opcijo, ki na zadnjih volitvah ni prejela podpore volivcev,« je dejal Žakelj in spomnil, da je bil Poklukar član LMŠ, ki se na zadnjih državnozborskih volitvah ni uvrstila v DZ. Po Žakljevih besedah se ne spomnijo, kaj odmevnega naj bi Poklukar storil v času, ko je že vodil notranje ministrstvo. Kot je še dejal, prejšnji notranji ministrici Tatjani Bobnar niso mogli očitati nestrokovnosti, drugače pa je za Poklukarja.

V poslanski skupini SDS pa so napovedali, da bodo svoje stališče predstavili v razpravi v DZ.

Predsednik vlade Robert Golob je predlog kandidature Boštjana Poklukarja za notranjega ministra v DZ poslal v ponedeljek. V uradu za komuniciranje so ob tem napovedali, da bo kandidat za ministra Poklukar na voljo za izjavo po predstavitvi na matičnem odboru v DZ. Seja odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo z njegovo predstavitvijo je sklicana za ponedeljek.

Ob zeleni luči matičnega odbora pa bo DZ po napovedih predsednika vlade o kandidatu za ministra odločal na februarski redni seji, ki se bo začela 20. februarja. Če bo izvoljen, bo Poklukar, ki je sicer notranje ministrstvo vodil že v času vlade Marjana Šarca, nasledil Tatjano Bobnar, ki je po zaostritvi odnosov s premierjem Golobom s te funkcije odstopila decembra lani. Vodenje resorja je takrat začasno prevzela ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik.