Rešeni migranti so grškim oblastem povedali, da je bilo na čolnu 41 ljudi, ko so odrinili od turške obale. Med mrtvimi sta ženski in moški, ki so utonili, ko je čoln trčil ob greben blizu otoka Lezbos in potonil, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedala tiskovna predstavnica obalne straže. Grške oblasti so sprožile obsežno iskalno akcijo, v kateri sodelujejo patruljni čolni in helikopter. Reševanje sicer otežuje močan veter.

V nedeljo je pred otokom Leros potonil čoln z migranti, v nesreči pa so utonili ženska in štirje otroci. V italijanska pristanišča pa so v zadnjih dveh dneh prepeljali več kot 800 v Sredozemlju rešenih migrantov. Begunsko ladjo z okoli 500 ljudmi na krovu je nedaleč od Sicilije rešila ribiška ladja, z nje pa so se migranti vkrcali na plovilo italijanske obalne straže. Prebežnike so prepeljali v različna pristanišča na Siciliji; med drugim so v Pozzallo s helikopterjem odpeljali ducat podhlajenih ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Pozzallo je že v ponedeljek prispelo 230 rešenih migrantov. Reševalna ladja humanitarne organizacije Sea-Eye pa je v ponedeljek v Neapelj prepeljala 105 migrantov, rešenih v okviru dveh misij na morju. Od teh so morali 20 migrantov hospitalizirati, še poroča dpa.