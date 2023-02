Po besedah meteorologa so bile do zdaj zimske temperature večinoma nad ali blizu povprečja, v tem tednu pa so se spustile za dve do tri stopinje pod povprečne vrednosti.

Danes zjutraj so najnižjo temperaturo izmerili v Ratečah, kjer so termometri pokazali minus 15 stopinj Celzija. V večjem delu notranjosti so izmerili od minus sedem do minus 12 stopinj, na Primorskem od minus ena do minus štiri stopinje Celzija. Na Letališču Portorož so na primer termometri ob 8. uri pokazali minus 3,9 stopinje Celzija.

V prihodnjih dneh lahko po besedah Gregorčiča pričakujemo podobno nizke temperature. V sredo zjutraj bo za kakšno stopinjo manj mrzlo, vsaj v vzhodni Sloveniji, kjer bo že nekaj oblačnosti, ki se bo nato razširila nad osrednjo Slovenijo. Podobno hladno vreme lahko pričakujemo nekje do sobote, nato pa se bo postopno otoplilo, je povedal.