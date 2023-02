Zakon o ohranjanju narave določa, da mora fizična ali pravna oseba, ki namerava zadrževati živali domorodnih ali tujerodnih vrst v ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti v živalskih vrtovih, akvarijih, terarijih ali podobnih prostorih, pridobiti dovoljenje pristojnega ministrstva, so poudarili na inšpektoratu.

V inšpekcijskem postopku je bilo ugotovljeno, da Zoopark Rožman iz naselja Vrzdenec v Občini Horjul živali prikazuje javnosti brez veljavnega dovoljenja za živalski vrt. Z delno odločbo so mu zato odredili prepoved zadrževanja živali v ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti do pridobitve ustreznega dovoljenja, so pojasnili.

»Lahko pa zavezanec živali poseduje, v kolikor jih ne prikazuje javnosti. Zakonodaja ne pušča drugačnega, milejšega ukrepa, ki bi ga bilo moč izbrati,« so ob tem izpostavili na okoljskem inšpektoratu. V primeru pridobitve dovoljenja taka prepoved preneha in odločba je izvršena. Zavezanec je vlogo za dovoljenje za živalski vrt že vložil na ministrstvo za naravne vire in prostor, so še pojasnili.