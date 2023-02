Že več kot 700 glasbenih skupin in izvajalcev je v triindvajsetih letih nastopilo na Orto Festu, skupno pa ga je obiskalo čet sto tisoč poslušalcev. Letos jih bo skupno 32, 21 domačih in enajst tujih, med drugim Big Foot Mama, Dan D, Koala Voice, Let3, Crvena jabuka, Slon in Sadež, Elvis Jackson, Niet, Russkaja, Swallow The Sun, Avatarium, Metropolis …

Mladi upi in stari mački

»Letošnji je žanrsko morda še malce bolj pester, kot so bili prejšnji,« pravi Kaja Kosem iz KUD-a Bum bum banana, soorganizatorka. »gre za večdnevni praznik slovenske klubske glasbe. Poleg številnih zvenečih imen glasbe bodo tudi letos nastopili mladi upi, ki se lahko od starejših učijo kar na istem odru, kar je navsezadnje zelo pomembno za razvoj glasbe v Sloveniji. To je tudi eden od glavnih ciljev Orto Festa kot valilnice mladih perspektivnih slovenskih glasbenih izvajalcev in skupin,« razlaga. Obenem pa želijo s festivalom spodbujati tudi drugo delo na takih prireditvah, mnogokrat v ozadju in spregledano – tonsko delo, osvetlitev, promocija …

Big Foot Mama in Dan D

Otvoritvena koncerta bosta v četrtek, 30. marca, in v petek, 31. marca, ko bo nastopila zasedba Big Foot Mama, v soboto, 1. aprila, pa bodo na oder stopili Dan D. Drugi teden festivala se nadaljuje v torek, 4. 4. z domačima skupinama - rockerji Jet Black Diamonds in ska rockerji Smetnaki, v sredo, 5. 4. pa bo na oder stopil slovenski raper Vazz s svojim bandom. V četrtek, 6. 4., bosta nastopili slovenski zasedbi, funk rock blues skupina Batista Cadillac in rock skupina Masharik, naslednji dan, v petek 7. 4. pa hrvaške rock legende iz Reke Let 3. Drugi teden Orto Festa bo v soboto, 8. 4. zaključila domača indie rock skupina Koala Voice.

Prostor tudi za metal

V nov, tretji teden Orto Festa, se bomo podali v torek, 11. 4. z kantavtorjem Robertom Petanom & The Rafters, naslednji večer, v sredo 12. 4. pa bo nastopila vsem znana zasedba Slon in Sadež. V četrtek, 13. 4. in v petek, 14. 4., bodo ta dva večera zapored občinstvo Orto Festa zagreli legendarni sarajevsko-zagrebški rockerji Crvena jabuka. Sobota, 15. 4. bo rezervirana za kar tri metal skupine: Loudness iz Japonske, nemške Grey Attack in švicarske Thola, v nedeljo, 16. 4. pa boste lahko videli poljske stone doomerje Dopelord.

Elvis Jackson in Niet

Ortofestov četrti teden se bo začel v sredo, 19. 4. z domačima izvajalcema Samuel Blues in 3Tone, v četrtek, 20. 4. pa boste lahko uživali v UM & KUNA FreeStyle Show. Petkov koncert 21. 4. bo pripadel domači punk rock crossover skupini Elvis Jackson, sobotni, 22. 4. pa slovenskim punk rockerjem Niet in indie rock ter post punk skupini Pavlov. Teden se bo zaključil z nedeljskim koncertom, 23. 4., ko bosta nastopili mednarodna ska punk heavy metal skupina Russkaja iz Avstrije in slovenski punk rockerji Odprava zelenega zmaja.

Zaključek z Regen in Plateau

Peti, zadnji teden Ortofesta se bo nadaljeval v sredo, 26. 4., ko bodo na oder stopile kar tri skupine: dead doom skupina Swallow The Sun s Finske, doom bend Avatarium s Švedske in pa italijanski melodični doom black metalci Shores Of Null. Oder festivala bo v četrtek, 27. 4. pripadel domači rock'n'roll skupini Metropolis, v petek 28. 4. pa slovenski metal skupini Metalsteel. Zaključni koncertni večer letošnjega, že 23. Orto Festa, bo v soboto, 29. 4. z domačima skupinama, indie rock zasedbo Regen in rock skupino Plateau.