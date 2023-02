Galeta je francoska pita s pekača, kjer prepognjen rob testa ustvari priročno posteljico odličnemu sočnemu nadevu. Galete so lahko sladke ali slane, tokrat pa predstavljamo sladko različico z jabolki. Priprava teh pit je izredno enostavna, saj rob testa enostavno prepognemo čez nadev in se nam zato ni treba ukvarjati z delanjem popolnih robov pite ali skrbeti ali bo pita lepo prišla iz modela. Tako zelo enostavna je (priročna za peke brez potrpljenja!), pa zelo dobra.

Galeta seveda izgleda robustno in nepopolno, kar je tudi čar te sladice. Vsakič je lahko malo drugačne oblike, ko uporabite različne nadeve in sadje, pa si lahko pričarate tudi vedno druge okuse.

V današnjem receptu so uporabljena jabolka s čudovitimi začimbami - cimet, čisto malo ingverja, dišečo vanilijo in pomarančni sladkor, ki ga lahko nadomestite tudi z limoninim sladkorjem ali naribano limonino lupinico. Tako zelo diši, ko se peče! Za testo uporabite kombinacijo zmletih ovsenih kosmičev in polnozrnate moke, ki je lep kontrast sladkemu nadevu. Tisti wow okus seveda doda maslo, vse pa skupaj poveže rumenjak in kremni sir.

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 4 porcije)

Sestavine za testo:

120 g moke

80 g ovsenih kosmičev

1/2 žličke soli

115 g mrzlega nakockanega masla

85 g kremnega sira

1 rumenjak jajca

Sestavine za nadev:

500 g jabolk (približno 3 veliki)

50 g rjavega sladkorja + nekaj za posip

10 g limoninega ali pomarančnega sladkorja (ali 10 g več sladkorja)

1 žlica limoninega soka

2 žlički gustina

1 žlička cimeta

1/2 žličke ingverja

1/8 žličke soli

1/2 žličke vanilijevega ekstrakta ali 1 vanilijev strok

Ostale sestavine:

1 beljak jajca

2 žlici marmelade ali medu

vanilijev sladoled ali sladka smetana za postrežbo

PRIPRAVA

Ovsene kosmiče zmeljite v moko. Dodajte moko in sol ter zmešajte. Dodajte mrzlo maslo, kremni sir in rumenjak in na hitro s konicami prstov vse zmesite v testo. Kroglo testa zavijte v folijo in postavite v hladilnik za 1 uro.

Jabolka (po želji) olupite in narežite na tanke rezine. Dodajte vse ostale sestavine za nadev in nežno premešajte.

Testo na papirju za peko z malo moke razvaljajte v krog (premera približno 30 cm) in ga prenesite na pekač. Nadev razporedite na testo tako, da pustite rob okoli približno 5 cm. Nato rob prepognite čez jabolka.

Pečico segrejte na 190°C. Medtem pito postavite v hladilnik.

Ko se pečica segreje, beljak razžvrkljajte z malo vode. Pito vzemite iz hladilnika, rob namažite z beljakom in ga posujte s sladkorjem. Nato pito pecite približno 30-40 minut.

Pečeno pito vzemite iz pečice ter jo pustite počivati v pekaču 10 minut, nato pa jo iz pekača prenesite na rešetko in pustite, da se ohlaja še približno 20 minut - kar pustite jo na papirju za peko.

Če želite, jabolka pred postrežbo premažite z marmelado ali medom, ki ji dodajte malo vode.

Pito narežite na rezine, po želji postrezite s sladoledom ali stepeno sladko smetano in uživajte. Na sladoled/sladko smetano lahko potresete še malo cimeta.