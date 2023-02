Že prejšnjikrat, ko je beseda tekla o česnu, ste lahko na tej strani brali o pomfritu, oplemenitenem na posebno aromatičen način. Tokrat se posvetimo povsem drugačni, še uglednejši nadgradnji sicer enake jedi.

Pomfrit je enostavna, poceni in priljubljena jed, ki pa ima zanimivo zgodovino in številne izpeljanke. Francozi in Belgijci so si zaradi njega že dolgo v laseh, saj se ne morejo zediniti, kdo je prvi cvrl na paličice narezan krompir. Belgijci trdijo, da so ga pri njih revni kmeti v dolini Meuse cvrli že pred letom 1680, kot zimsko zamenjavo za drobne ribice, zato tudi takšna oblika. Ampak nepredstavljivo je, da bi ti ljudje za pripravo krompirja žrtvovali velike količine takrat silno dragocene maščobe. Ali pač?

Vemo, da krompir izvira iz Južne Amerike in čilski pisatelj Núñez je v enem svojih del omenil, da je ocvrt krompir pokusil že leta 1629. Ampak domnevamo lahko, da ni bil prav zelo podoben današnjemu pomfritu. Verjetnejša je zgodba, da so pomfrit v razmeroma sodobni obliki iznašli ulični prodajalci ob pariškem Novem mostu leta 1789, tik pred revolucijo.

Kakor koli že, pripravimo ga lahko na klasični način, pri čemer sladokusci prisegajo na cvrtje v dveh stopnjah: v prvi na nižji temperaturi za puhasto sredico, v drugi, na višji temperaturi, pa za hrustljavo zlato skorjico. Takšnega Francozi zelo radi postrežejo celo k tatarskemu bifteku, nekateri ga začinijo s česnom (po sanfranciško), kar smo obravnavali prejšnjikrat, poznamo pa tudi različico, ki jo v Kanadi čislajo vsaj toliko kot pri nas pražen krompir ali govejo juho. Jed z imenom poutine, ki nima nikakršne povezave z osovraženim ruskim predsednikom, čeprav njeno ime izgovarjajo zelo podobno, je okusna kombinacija pomfrita, belega sira in omake, pripravljene iz goveje juhe. Prvič se je pojavila v poznih petdesetih letih prejšnjega stoletja v Quebecu v manjših kantinah, pivnicah in uličnih kioskih, zato se je je dolgo držal dvomljiv sloves, prebivalce Quebeca so preostali Kanadčani zaradi nje celo zafrkavali. Ampak kmalu je specialiteta postala ponos celotne regije, sploh ko je postala divje priljubljena v Ontariu, v obmorskih provincah in na severovzhodu ZDA. Danes jédi, ki je v kulinariki postala samostojna kategorija, po vsej Kanadi posvečajo številne festivale. Podobno kot pri nas praženemu krompirju.

Jed je preverjeno izjemno okusna, postrežemo pa jo lahko kot samostojno jed ali skupaj s kakšnim kosom mesa ali zelenjave. Kaj je v tem primeru glavna jed in kaj priloga, se odločite sami.

Poutine – ocvrti krompir po kanadsko Sestavine za 4 porcije 1,3 kg krompirja, 2 žlici koruznega škroba, 8 žlic masla, 40 g pšenične moke, 1,5 dl čiste mesne juhe, 250 g mocarele, 1 vejica peteršilja, morska sol, sveže zmlet pisani poper, olje za cvrtje Priprava 1. Krompir narežemo na paličice kot za navaden pomfrit. Zalijemo ga z mrzlo vodo, da je popolnoma pokrit, naj stoji eno uro. V majhni skledi medtem zmešamo 1,5 žlice vode in škrob, da se ta razpusti. V veliki kozici razpustimo maslo. Dodamo moko in med pogostim mešanjem pražimo pet minut, da postane zlato rjava. Dodamo juho in mešamo z metlico tako dolgo, da zavre. Vmešamo škrobnato mešanico in pustimo, da počasi vre približno minuto. Popramo in solimo ter pustimo na toplem. 2. Olje segrejemo na 150 °C, krompir pa dobro odcedimo. Cvremo ga po etapah 5 minut oziroma toliko, da še ne porjavi. Poberemo ga iz olja, temperaturo zvišamo na 190 °C, ga vrnemo v olje ter cvremo, da postane zlato rjav. Ta postopek se zdi kot nepotrebno kompliciranje, ampak je za pristni okus nujen. Ocvrt krompir poberemo iz olja in ga za malo časa vsujemo v skledo, obloženo s papirnatimi brisačami, da se dobro odcedi. 3. Brisače odstranimo in krompir rahlo posolimo. Dodamo zajemalko omake in jed pretresemo, nato pa počasi dodamo toliko preostale omake, da je ves pomfrit dobro oblit. Dodamo koščke sira (ki naj bo segret na sobno temperaturo), popopramo in vse skupaj dobro pretresemo. Okrasimo z nasekljanim peteršiljem in takoj postrežemo. Čas priprave in kuhanja: 90 minut

Cvetačna juha z grahom in korenčkom Potrebujemo 300 g cvetače, 1 korenček, 200 g zrnja graha, 1 krompir, 1 čebulo, 2 stroka česna, morsko sol, sveže zmlet poper, oljčno olje. Priprava Cvetačo zrežemo na cvetove, korenček in krompir nakockamo, čebulo olupimo in zrežemo na lističe, česen sesekljamo. V loncu na olju 5 minut pražimo čebulo, korenček, krompir in cvetačo, na koncu dodamo še česen. Ko ta zadiši, prilijemo dober liter vode, dodamo (zamrznjeni) grah, solimo in popramo ter zavremo. Če uporabimo vloženi grah, ga skupaj s tekočino dodamo tik pred koncem kuhanja. Juha naj pokrita rahlo vre 20 minut oziroma toliko, da bo tudi korenček zmehčan. Odstavimo jo in postrežemo še vročo.