Najmanj 4800 ljudi je v Turčiji in Siriji umrlo v včerajšnjem potresu, enem najbolj smrtonosnih v zadnjem stoletju na tistem območju. Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) bi se število žrtev lahko strmo povišalo, celo do okoli 20 tisoč, saj so mnogi (ne ve se, koliko) ujeti pod kupi ruševin. V več mestih je porušenih med pet in šest tisoč stavb, tudi številni bloki, v katerih so ob uničujočem prvem sunku spali ljudje. Po poročanju turške tiskovne agencije Anadolu so v Turčiji iz ruševin več tisoč stavb rešili več kot 7800 ljudi.

Reševalci se borijo z mrazom, snegom, ledom, pa tudi popotresnimi sunki, zaradi katerih se še vedno rušijo številne zgradbe. Tu in tam pod kupi kamenja še naletijo na koga živega, ki se mu je uspelo skoraj po čudežu zoperstaviti nizkim temperaturam, brez hrane in vode in preživeti. 22 ur po prvem potresu so tako rešili triletnika.

A miracle after 22 hours! A 3-year-old baby was just rescued from the rubble in Malatya, one of the epicenters of #Turkiye earthquake.pic.twitter.com/APRyeS38Dn — Hakan Copur (@hakancopur1) February 7, 2023

Na reševalce čakajo že celo večnost

Koliko ljudi je še ujetih pod ruševinami (in koliko jih je brez hrane in vode na temperaturah okoli ledišča dejansko uspeli preživeti noč), ni znano. Se pa reševalci skušajo prebiti do vsakega od njih, če jih le uspejo najti. Ena od njih je mama Alija Ünlüja iz kraja Adıyaman blizu epicentra včerajšnjega potresa. »Takoj sem tekel do njenega bloka in videl, da se je sesedel. Povsem obupan sem bil. Čakal sem na kakšno ekipo, a je ni bilo. Klical sem na pomoč, tudi reševalce, a linije niso delale. Ko sem jih končno dobil, sem jim povedal, kdo sem. Zapisali so si in mi rekli, da bom moral počakati. Tako kot vsi ostali,« je pojasnil za lokalne medije. Od takrat je minilo že 24 ur, njegova mama je še vedno pod ruševinami, on pa ne ve, ali je živa ali mrtva. Več sreče je imel njegov bratranec, ki je izpod kupov kamenja uspel poslati sporočilo, pa tudi kričati, da so ga uspeli locirati. Po štirih urah so ga rešili, pa tudi še tri druge, a so bili to prebivalci višjih nadstropij. »Mama pa živi v prvem. Zaradi dežja in nevarnosti nadaljnjega rušenja stavbe smo morali prekiniti iskanje. Čakali smo do danes zjutraj, a še vedno ni nikogar. Ceste so uničene, podobno tudi bolnice. Mrzlo je in nimamo hrane. Organizacija je na psu,« je opozoril na katastrofalne stanje na najbolj opustošenih krajih.

Malatya'da yeni yapılan bir bina, Kahramanmaraş depremi sonrası bugün yerle bir oldu. pic.twitter.com/dcNzSDi5yO — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) February 6, 2023

Reševalci s celega sveta

V prizadete regije je prispelo že 2600 reševalcev iz 65 držav, doslej je bilo dostavljenih več kot 30 tisoč odej in 4100 šotorov, pa tudi na tone hrane. Države še naprej napovedujejo pomoč v obliki denarja, reševalcev, medicinske opreme. Slovenija bo v prvi fazi pomoči Turčiji ponudila tri strokovnjake EU za oceno stanja in koordinacijo. Vsi so pripadniki civilne zaščite, dva sta iz URSZR, eden pa je strokovnjak za prvo pomoč – gre za strokovnjaka za logistiko, za pomoč pri zbiranju podatkov ter za operativno koordinacijo.

Čas, lokacija, slaba konstrukcija

Včerajšnji potres je bil po mnenju strokovnjakov še posebej smrtonosen in uničujoč zaradi kombinacije različnih dejavnikov, kot so čas, lokacija, slaba konstrukcija porušenih stavb in dejstvo, da gre za razmeroma mirno prelomnico. Veliko uničenje je potres deloma povzročil zaradi jakosti, saj je bil najmočnejši potres v Turčiji od leta 1939, in pa tudi zato, ker je prizadel naseljena območja. Drugi razlog je, da se je zgodil ob 4.17 po lokalnem času, ko so ljudje spali in bili posledično ujeti v zrušenih poslopjih. »Njihova gradnja ni bila ustrezna na območje, dovzetno za velike potrese,« je za AFP ocenil Roger Musson, častni raziskovalni sodelavec na Britanskem geološkem zavodu.

Zanemarili nevarnost?

To bi sicer lahko bila deloma tudi posledica dejstva, da je bila prelomnica, na kateri se je včeraj zgodil potres, v zadnjem času razmeroma mirna. Vzdolž t.i. vzhodnoanatolske prelomnice potresov z magnitudo 7 sicer ni bilo že več kot dve stoletji. Zaradi tega obstaja možnost, da so prebivalci zanemarili nevarnost območja. Ravno zato, ker na tej prelomnici tako dolgo ni bilo močnega potresa, pa se je morda nabralo veliko energije, je dodal in ocenil, da to teorijo potrjuje jakost popotresnih sunkov in drugega današnjega potresa, ki je imel magnitudo 7,5. Potres se je zgodil zaradi premika arabske tektonske plošče proti severu, ki je »drsela mimo Turčije«, tako da premik ni bil gladek. Žarišče takšnega potresa je manj pomembno od tega, kako daleč se je razpoka razširila vzdolž prelomnice. V tem primeru se je razširila za sto kilometrov, kar pomeni, da je bil potres na tem območju »dejansko na samem vrhu«. Carmen Solana, vulkanologinja z britanske univerze v Portsmouthu, pa je opozorila, da je na potres odporna infrastruktura na jugu Turčije in zlasti v Siriji pomanjkljiva. V Siriji pa so mnoge strukture oslabljene že zaradi več kot desetletja vojne.