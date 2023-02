Dallas, ki je v zadnji tretjini zapravil prednost dveh golov, je pri kazenskih strelih rešil Tyler Seguin. Dallas je zdaj pri 68 točkah. Dve več ima na vzhodu New Jersey, ki je Vancouver ugnal z golom Jesperja Bratta v peti minuti podaljška. Pri zmagovalcih, ki so pri 70 točkah, je Jack Hughes dosegel dva gola in podajo, Ondrej Palat dva gola, Dougie Hamilton pa je trikrat podal.

Po podaljšku je s 5:4 slavila tudi zasedba New York Rangers proti Calgary Flames, odločilni gol je dosegel Alexis Lafreniere v drugi minuti podaljška. Mika Zibanejad je sicer vpisal dva gola in podajo za Newyorčane, Filip Chytil pa dva gola.

Najvišjo zmago večera so dosegli Florida Panthers, ki so peto ekipo vzhodne konference in podprvake lige Tampa Bay Lightning odpravili s 7:1. Matthew Tkachuk je k zmagi prispeval dva zadetka in tri podaje, Carter Verhaeghe pa po dva gola in podaji.

Tkachuk je zdaj pri 71 točkah oziroma na petem mestu med strelci v ligi, kjer so pred njim Edmontonova Connor McDavid (92) in Leon Draisaitl (76), Tampin Nikita Kučerov (73) in Bostonov David Pastrnak (72).

Philadelphia Flyers so doma izgubili proti New York Islanders z 1:2, Arizona Coyotes pa so s 3:2 premagali Minnesoto Wild. Jakob Chychrun je dvakrat zadel za zmagovalce.

Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem, ki so četrti v zahodni konferenci, bodo spet na delu šele konec tedna, ko bodo gostili Pittsburgh Penguins.