Nekaj tednov pred pričakovanim začetkom ofenzive na ukrajinskem bojišču se je ukrajinsko obrambno ministrstvo znašlo pred vprašanjem, kdo ga bo takrat vodil. Pojavile so se namreč napovedi o zamenjavi obrambnega ministra Oleksija Reznikova, sicer priljubljenega sogovornika zahoda, bodisi zaradi očitkov korupcije bodisi želje, da pred pomembnimi premiki na fronti položaj zasede bolj izkušeni obramboslovec. Toda zamenjave, ki je v zraku visela dobra dva dni, vsaj do sinoči ni bilo.

V zadnjih dveh tednih so ukrajinske oblasti na različnih ravneh ukrepale zaradi poročil o korupciji. Zaradi primera domnevne korupcije, ko naj bi obrambno ministrstvo za nabavo živil za prehrano vojakov plačevalo trikrat višje cene, kot so v trgovini, je moral odstopiti namestnik obrambnega ministra Vjačeslav Šapovalov. Se pa afera ni dotaknila Reznikova, enega najbolj prepoznavnih obrazov ukrajinske vlade.

Meteorski vzpon Budanova

Kljub temu so se takrat pojavili prvi namigi, da bi Reznikov moral vzeti slovo. Da bo prišlo do zamenjave na vrhu obrambnega ministrstva, je pred dnevi napovedal David Arakhamija, vodja poslanske skupine stranke predsednika Volodimirja Zelenskega in njegov tesen politični zaveznik. Reznikova naj bi še pred spomladansko ofenzivo zamenjal vodja vojaške obveščevalne službe Kiril Budanov. Čeprav ne v predsedniškem uradu ne na obrambnem ministrstvu zamenjave niso potrdili, je vse več znakov kazalo, da bo Reznikova, ki je po poklicu odvetnik, zamenjal obramboslovec Budanov. Ne nazadnje je sam Reznikov stopil pred novinarje in dejal, da bi odstopil, če bi ga k temu pozval Zelenski. »Noben funkcionar ne ostane večno na položaju,« je po novicah o zamenjavi na vrhu obrambnega ministrstva dejal v nedeljo. Če bi do nje prišlo, bi bila to zamenjava na najvišjem položaju v ukrajinski vladi od začetka vojne.

Budanov je pri 37 letih hitro, po ocenah nekaterih vojaških strokovnjakov meteorsko napredoval v vojaški hierarhiji. Ima čin generalmajorja, sodeloval je na pogajanjih o končanju ruske blokade izvoza ukrajinskega žita prek Črnega morja, od začetka vojne je vpet v pogajanja o izmenjavah vojnih ujetnikov. Je tudi prejemnik visokih državnih odlikovanj za tajne naloge po ruski okupaciji Krimskega polotoka. Leta 2019 je bil tarča neuspelega atentata.

Napetosti v vladi

Ali bo Budanov res postal novi obrambni minister, ostaja nejasno. Poslanec Arakhamija je namreč ob napovedi zamenjave Reznikova zapisal, da potek vojne terja kadrovske prilagoditve. Včeraj je napovedi nekoliko spremenil – da menjave ta teden še ne bo. Preobrat nakazuje na napetosti znotraj ukrajinske vlade.

Reznikov je vpletenost v preplačila hrane za vojake zanikal in zahteval parlamentarno preiskavo. Do te ni prišlo, je pa svojo preiskavo začel urad za preprečevanje korupcije. Hkrati je Reznikov prepričan, da so poročila o korupciji namenjena spodkopavanju ugleda obrambnega ministrstva, in to v prelomnem času. Reznikov za zdaj ostaja na položaju, korupcije ga niso obtožili.