Kultura, dekla vseh gospodov

Jutri bo kulturni praznik. Ljudje imajo ta praznik radi. V prvi vrsti, ker je dela prost dan. A v veliki meri tudi zato, ker so muzeji ta dan brezplačni in ker so organizirani številni drugi dogodki. In tako tudi tisti, ki so odmaknjeni od kulturnega dogajanja, lahko doživijo in izvedo kaj, kar ni iz reda vsakdanjosti. Ta pa, to vemo, je vse prej kot prijazna.