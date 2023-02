Že več kot dve desetletji je, odkar je izšla filmska klasika Gladiator (2000), v katerem je avstralski igralec Russell Crowe v sandalih vihtel meč kot rimski vojskovodja Maksim Decim Meridij. »General, ki je postal suženj. Suženj, ki je postal gladiator. Gladiator, ki je kljuboval cesarju.« Že leta 2018 je bilo napovedano, da želi 85-letni britanski režiser Ridley Scott posneti nadaljevanje s petimi oskarji nagrajenega zgodovinskega epa. Če bo šlo vse po načrtih, drugi del prihaja na velika platna prihodnje leto, za glavno vlogo pa se pogaja Paul Mescal, irski igralec, ki je nedavno prejel oskarjevsko nominacijo za nastop v drami Po soncu, znan pa je tudi po vlogi v seriji Normalni ljudje. Projekt je trenutno še brez naslova.

Po poročanju tujih medijev se bo zgodba zavrtela okoli Lucija, sina Lucille, ki jo je pred dvajsetimi leti v prvencu igrala Connie Nielsen, in nečaka častihlepnega Komoda, ki se po umoru cesarja Marka Avrelija zavihti na prestol. Scenarij podpisuje David Scarpa, ki je s Scottom že sodeloval pri kriminalni drami Ves denar sveta (2017). Spomnimo, da je še predlani režiser sporočil, da je scenarij za nadaljevanje končal Peter Craig, soscenarist novega Top Guna, a je bila ta različica predloge očitno opuščena. Ameriški scenarist Scarpa s Scottom prav tako pripravlja zgodovinsko dramo Napoleon o vzponu francoskega vojaškega in političnega vodje. V glavni vlogi bo Joaquin Phoenix, ki je v Gladiatorju igral Komoda.

Ko govorimo o prvotni zasedbi, je dobro vedeti, da se vračata tudi kostumografinja Janty Yates (Nebeško kraljestvo, Hiša Gucci) in produkcijski oblikovalec Arthur Max (Sestreljeni črni jastreb, Marsovec), film pa bo produciral Paramount, ki bi se mu morda pridružil tudi Universal. Spomnimo, da je prvi Gladiator ob 100-milijonskem proračunu prislužil pol milijarde dolarjev izkupička v kinoblagajnah in katapultiral Russlla Crowa med najbolj zaželene igralce v Hollywoodu. Zanimanje za novi film je zato med igralci ogromno. Poleg Mescala naj bi se za vlogo v nadaljevanju (zaman) potegovali mladi igralski zvezdniki Austin Butler (Elvis), Timothée Chalamet (Dune: Peščeni planet), Richard Madden (Igra prestolov) in Miles Teller (Ritem norosti), a naj bi bil Scott najbolj navdušen nad prvim.

Za kamero bo sedel izjemni Dariusz Wolski, znan po filmski seriji Pirati s Karibov. Poljski direktor fotografije je s Scottom nedavno sodeloval pri filmih Marsovec (2015) in Poslednji dvoboj (2021). Po neuradnih informacijah naj bi se snemanje začelo po maju, ko bo Scott v Cannesu premierno pokazal Napoleona, oziroma enkrat poleti. Deadline je poročal, da naj bi film predvidoma v kina zakorakal 22. novembra prihodnje leto. Med filmskimi navdušenci vse od prvih najav filma vladajo različna mnenja. Pričakovanja so po eni strani visoka, po drugi strani pa ima Gladiator tako ikoničen status, da ni malo takšnih, ki so prav zaradi tega skeptični, saj so nadaljevanja redko na enaki ravni kot njihovi vsesplošno priznani filmski predhodniki.