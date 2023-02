Peter Hajdu, podjetnik, BBQ-mojster in “žarovnik”: BBQ ni hitra hrana

Barbecue, barbeque, bar-b-q, BBQ so imena, ki jih poznamo kot sinonim za peko v posebnih dimnih pečeh (smokerjih). Eden bolj izpostavljenih BBQ-mojstrov pri nas je Peter Hajdu, podjetnik, ki se ukvarja s prodajo BBQ-opreme in drugih sestavin za BBQ-peko v družinski trgovini Žarovnije na Brezovici pri Ljubljani, hkrati pa je tudi predavatelj, soorganizator tekmovanj, tekmovalec in sodnik na tekmovanjih v BBQ-peki.