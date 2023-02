Državna slovesnost na predvečer Prešernovega dneva oziroma slovenskega kulturnega praznika že po tradiciji obsega tudi podelitev nagrad ustvarjalcem, ki so s svojimi dosežki pomembno obogatili zakladnico slovenske kulture. Prešernovo nagrado za življenjski opus bosta tako nocoj prejela Ema Kugler, vsestranska umetnica, katere delovanje sega od oblikovanja scenografij in kostumografij do mednarodno odmevnih avtorskih celovečernih filmov, in slikar Herman Gvardjančič, ena osrednjih figur slovenske likovne umetnosti zadnjih desetletij. Na ustaljenem prizorišču Gallusove dvorane v Cankarjevem domu se jima bodo na odru pridružili še dobitniki šestih nagrad Prešernovega sklada za vrhunske umetniške dosežke v zadnjih letih – to so pisatelj in novinar Dušan Jelinčič, skladatelj gledališke in filmske glasbe Drago Ivanuša, pianist Aleksander Gadžijev, akademski slikar Nikolaj Beer, filmski režiser in scenarist Matevž Luzar ter arhitekturni atelje Medprostor.

Umetniški program letošnje proslave, ki jo bo mogoče v neposrednem prenosu spremljati na prvem programu nacionalne televizije in tretjem programu Radia Slovenija, so poimenovali Svet se nagnil je naprej. Naslov je povzet iz pesmi skupine Silence, ki je bila napisana posebej za to priložnost, in označuje osrednjo temo prireditve – odnos med umetnikom ter okoljem, v katerem deluje. Program, ki ga je zasnoval scenarist in režiser Matjaž Farič, tako osvetljuje naš odnos do kulture in umetnosti ter »odzivanje umetnikov na svet okoli sebe, naj gre za naravo, ljudi, družbene procese ali običajen vsakdan«, kot pravijo na ministrstvu za kulturo; v njem se bodo združevali ter prepletali odlomki iz različnih umetniških del, od skladb za simfonični orkester do sodobnega plesa, baleta, videoplesa in poezije ter tudi lutkovnega gledališča. Poleg pesmi Franceta Prešerna, Srečka Kosovela in Anje Zag Golob v interpretaciji Barbare Cerar, Tine Resman in Klemna Janežiča bodo proslavo plemenitila še dela režiserja Tina Grabnarja, videasta in koreografa Boruta Bučinela, plesalke Ane Cvelfar, slikarja Marka Jakšeta, pa zasedbe Silence ter skladateljev Milka Lazarja in Matije Krečiča, koreografijo za baletne plesalce SNG Opera in balet Ljubljana je prispeval avtor prireditve Matjaž Farič. Slavnostni govornik bo Jožef Muhovič, predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada.