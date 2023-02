Ob nedavni Pelejevi smrti so se znova odprle razprave, kdo je najboljši nogometaš vseh časov. Mnogi so prst uperili vanj. Toda ni jih malo, ki so prepričani, da takšne razprave ne vodijo nikamor, saj športne privržence prej razdvajajo kot združujejo. In podobno bi se najverjetneje zgodilo, če bi želeli imenovati najboljšega hokejista na ledu. Je to Wayne Gretzky, Gordie Howe ali kdo drug? Ta dva smo izpostavili namenoma. Sta namreč edina, ki sta v poklicni ligi NHL v rednem delu sezone zabila več kot 800 golov, prvi 894, drugi 801. Natančneje, sta bila. Na seznamu nesmrtnih se jima je namreč pred kratkim pridružil Aleksander Ovečkin, 37-letni Rus in kapetan moštva Washington Capitals, ki je doslej dosegel že 812 golov. Ovi, kot mu pravijo, ob tem v rokah drži številne rekorde, med njimi na primer tudi število golov z igralcem več, število golov na tekmah v gosteh in število golov, ki jih je dosegel za eno moštvo.

Kariero profesionalca je Ovi ali tudi Velika osmica, kar je njegov drugi vzdevek, začenjal leta 2001 pri domačem Dinamu iz Moskve, Capitals pa so ga v svoje vrste zvabili že tri leta kasneje. Že v prvi polni sezoni je zanje zabil 52 golov in prispeval 54 podaj, kar je bilo najbolje med vsemi novinci. Zabijanje golov je zanj postalo rutina, kar devetkrat je namreč prejel nagrado Maurice Richard, ki jo podelijo najboljšemu strelcu lige. Kljub temu je Stanleyjev pokal, ki pripada zmagovalcu NHL, prvič v zrak dvignil šele leta 2018, ko je postal tudi najbolj koristen igralec lige. Bil je uspešen tudi v dresu reprezentance, za katero je od leta 2004 nastopal na 13 svetovnih prvenstvih in treh olimpijskih igrah, trikrat je postal tudi svetovni prvak (v letih 2008, 2012 in 2014).

Najbogatejša pogodba v zgodovini lige

Šport mu je zapisan v genih – mama je bila vrhunska košarkarica, oče pa nogometaš. »Že od rojstva je bilo jasno, da bo velik športnik. Bil je zelo aktiven in radoživ,« se spominja mama. Hokejsko palico je tako prvič prijel v roke že pri vsega dveh letih, spremljanja hokeja prek televizije ni zamudil nikoli. Kmalu je začel trenirati dvakrat dnevno in pri desetih že igrati tekme. Nase je opozoril, ko je za Dinamo pri vsega 11 letih zabil 56 golov in postavil klubski rekord. Vsa leta pa je sanjaril o NHL in svojem idolu Mariu Lemieuxu. »Onkraj luže se igra najboljši hokej,« je vedno poudarjal. Petega oktobra 2005 je za Washington odigral svojo prvo tekmo in za zmago s 3:2 prispeval dva gola. Bil je tako zelo prepričljiv, da je dobil povabilo na tekmo vseh zvezd, po izteku pogodbe za novinca pa so mu takoj ponudili novo, in to 13-letno v skupni vrednosti 124 milijonov ameriških dolarjev. Pogodba je bila dotlej najbogatejša v zgodovini lige. Kmalu je postal prepoznaven obraz moštva Capitals. V sezoni, ko so slavili končno zmago (leta 1998 so v finalu izgubili), je postavil več rekordov. Tako je še dvajsetič na eni tekmi zabil tri gole in postal komajda četrti vseh časov, ki je 600 golov zabil na manj kot 1000 tekmah, izkazal se je tudi z več kot 5000 streli na gol. Da bo ostal v Washingtonu vse do konca kariere, je potrdil 27. julija 2021, ko je podpisal petletno pogodbo v skupni vrednosti 47,5 milijona dolarjev. Pri 36 letih in po 215 dneh je aprila lani postal najstarejši hokejist, ki je v sezoni zabil več kot 50 golov. Prejšnjemu rekorderju Johnnyju Bucyku je to uspelo pri 35 letih in v 308 dneh.

Plošček letel s hitrostjo 162 km/h

Velja za enega najboljših strelcev vseh časov, nekateri celo menijo, da bo na večni lestvici prehitel Gretzkyja, ki je skupno zabil 894 golov. »Vnaprej je jasno, v katero smer bo oddrsal, a nihče ga ne more ustaviti. Njegov strel je čista poezija, zelo natančen je tudi od daleč,« mu je laskal nekdanji moštveni kolega Brooks Orpik. Novinar Kevin Allen pa je dodal: »Dejstvo je, da gledamo enega izmed najbolj neverjetnih hokejistov v zgodovini NHL. Je tako zelo drugačen od preostalih v ligi in nekaj posebnega.« Njegov strel ni samo natančen, temveč je tudi zelo hiter. Uradno izmerjena hitrost ploščka je tako bila kar 158 kilometrov na uro, leta 2018 pa je na tekmi vseh zvezd postal prvi, ki je presegel mejo 160 km/h (natančneje 162 km/h). Prav tako velja za vzdržljivega in kondicijsko odlično pripravljenega hokejista, ki je le redko poškodovan. Ko je leta 2006 na tekmi v Vancouvru dobil plošček v nezaščiten del noge in odšepal z ledene ploskve, je na treningu dan kasneje novinarjem dejal: »Dobro sem, ruski stroj se nikoli ne pokvari!« Vsak gol, ki ga zabije, ustrezno proslavi, kar je mnogim leta dolgo šlo v nos. A proslavljanje je ostalo.

Sodi med bogatejše hokejiste, kar najraje pokaže z zbiranjem avtomobilov, saj je njihov velik ljubitelj. Znan je tudi po vlogah v treh filmih. Navdušujejo pa ga tudi nogometaši Liverpoola. Lani je z Dinamom iz Moskve podpisal pogodbo, po kateri je za klub, za katerega je žogo brcal njegov oče, zaigral na (prijateljski) tekmi, v spomin na očeta pa je imel oblečen dres s številko tri na hrbtu. Ovečkin je celo zabil gol. Zanima ga tudi politika, čeprav pravi: »Nisem politik, vendar si želim, da so odnosi med Rusijo in ZDA, ki so sedaj moja druga domovina, dobri.« Ko se je začela agresija na Ukrajino, je takoj pozval k miru, hkrati pa je ostal podpornik predsednika Vladimirja Putina.