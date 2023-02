V Kopru kot prvem zasledovalcu Olimpije so prepričani, da jo spomladi lahko prehitijo, čeprav sta po finančni plati močnejša Celje in Mura. Šampionske ambicije so razvidne iz koprske kadrovske politike, saj so v zimskem premoru temeljito prevetrili moštvo, potem ko jim po poletni razprodaji z nakupi ni uspelo zapolniti vseh vrzeli, ki so nastale. Prvič je kadrovske poteze samostojno vlekel novi športni direktor Ivica Guberac, saj se je Oliver Bogatinov vrnil na trenersko klop in bo spomladi vodil Radomlje.

Trener Zoran Zeljković ima mednarodno zelo pisano zasedbo igralcev, zato bo imel veliko dela, da bo v ekipi prava harmonija. Najodmevnejšo okrepitev so poiskali pri tekmecu Mariboru, saj je iz Ljudskega vrta prišel bočni branilec Vid Koderman. Veliko pričakujejo od napadalca Timotheja Nkada Zgoja (ob francoskem ima tudi kamerunski potni list), ki ima nekaj izkušenj tudi iz prve francoske lige (Reims). Anglež Matthias Fanimo pozna Slovenijo, saj je igral tudi za Dravo Ptuj, nazadnje pa za Slaven Belupo na Hrvaškem. Belgijec Wilkis Ochieng je bil član Cluba Brugge, Karlo Bilić Šibenika, Šved William Milovanović pa prihaja iz tamkajšnje druge lige. Ker niso izpolnili pričakovanj, so Bonifiko zapustili Danilo Šipovac, Luka Šušnjara in Dario Kolobarić, medtem ko je Aleksander Rajčević končal kariero. Koprčani, ki so bili na pripravah tudi v Beleku v Turčiji, so na prijateljskih tekmah zelo nihali (poraz s Crveno zvezdo z 0:1, remi 2:2 z ukrajinskim Šahtarjem), a bodo morali biti v vrhunski formi že na začetku, saj jih v nedeljo na Bonifiki čaka derbi z Mariborom.

Celje, ki za Koprom zaostaja le točko, je znova potrdilo, da je trenutno najbogatejši slovenski klub, ki ima za odškodnine neomejena sredstva, igralci z letnim zaslužkom med 100.000 in 200.000 evri pa so najbolje plačani v ligi. Celje je glede na nakupe postalo Mura dve. Potem ko so že poleti pripeljali Nina Koutra, sta pozimi iz Mure prišla Matko Obradović in Luka Bobičanec, pa tudi Žan Karničnik, ki so si ga sposodili pri bolgarskem Ludogorcu, je bil pred odhodom v Bolgarijo član Prekmurcev. Prestopi štirih nosilcev šampionske Mure v Celje so še podžgali rivalstvo med kluboma, ki sta bosta med seboj na stadionu Z'dežele pomerila že v soboto. Ker ima Celje na plačilnem seznamu kar 43 igralcev – največ med vsemi prvoligaši – jih tudi odpušča. Dušan Stojinović je odšel na Poljsko, Amedej Brecl v Domžale, klub pa želi prekiniti pogodbe še z nekaterimi igralci. Trenerja Romana Pilipčuka čaka garaško delo, da iz vrhunskih igralcev, ki so po imenih najboljši v ligi, oblikuje ekipo z značajem in pripadnostjo klubu v mestu, kjer je prvi šport rokomet. Čeprav imajo neomejene finančne vire, so Celjani priprave opravili v Laškem in hrvaški Istri.

Veliko kadrovanja je bilo tudi v Muri, saj je šesto mesto po jesenskem delu skromen izkupiček. Vodstvo kluba je ponosno, da je v italijanskega prvoligaša Spezio prodalo Tia Cipota za rekordno odškodnino 700.000 evrov, ki z bonusi lahko naraste čez milijon. Manj navdušenja je bilo ob odhodu Bobičanca v Celje. Novincev je šest: Italijan Filippo Tripi (Roma), Hrvat Ivan Šarić (igral tudi za Radomlje), Srb Lazar Zličić, Črnogorec Ognjen Stjipević, Slovenca Florjan Raduha (Celje) in Nikola Jovičević (Domžale). To so igralci brez odškodnine, ki bodo skušali v Prekmurju oživiti svojo kariero. Mura, ki je bila na pripravah v Turčiji, na prijateljskih tekmah ni navdušila.