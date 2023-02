A glede na to, da se je stric google v minulih letih vseeno že naučil prevajati in takšnih debilizmov ne bi zmogel, če bi v slovenščino prevajal iz recimo zahodnih jezikov, nas zelo zanima, iz katerega svahilija so dali tole prevajati naši vrli prodajalci. Še večje vprašanje pa je, v kateri trgovini na slovenskih tleh so se odločili, da ta genialen prevod vseeno ponudijo v redno in resno prodajo. Pred slovenskim kulturnim praznikom – in s tem tudi praznikom slovenskega jezika – bomo bralcem hvaležni za odgovor ali vsaj namig na zastavljeni vprašanji.