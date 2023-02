Na tri leta in pol zapora so te dni še nepravnomočno obsodili moškega iz okolice Maribora, ki je posedoval in razširjal pornografsko gradivo, ki je vključevalo mladoletne osebe in celo dojenčke. Od aprila 2020 je na računalniku hranil 9804 slikovne in 374 videodatotek, prek omrežja skype je od septembra 2014 do aprila 2017 sedmim uporabnikom poslal 57 slikovnih datotek s pornografsko vsebino, ki je vključevala mladoletne osebe, prek omrežja discord pa od februarja 2017 do maja 2020 dvema uporabnikoma 24 slikovnih datotek z otroško pornografijo.

Splošno znano je, da spletne spolne zlorabe otrok naraščajo, a najnovejši podatki Fundacije Internet Watch (IWF) so resnično skrb zbujajoči: število posnetkov mlajših otrok se je povečalo za več kot desetkrat, odkar je svet zajela pandemija covida-19 in ji je sledilo zaprtje javnega življenja. IWF še nikoli ni zbral toliko spletnega gradiva s takšno vsebino kot minulo leto. Kar dve tretjini posnetkov so po pregovarjanju odraslega ali pod prisilo naredili otroci sami. Večino doma.

Spletni plenilci so torej spretno izkoristili razmere, ko se je zaradi pandemije vse preselilo na splet. Tudi otroško učenje, druženje in igra. Organizacija IWF s sedežem v Veliki Britaniji je od leta 2019 do vključno lani zaznala več kot desetkratno povečanje števila spletnih strani, ki prikazujejo fotografije in videoposnetke spolne zlorabe otrok, starih od sedem do deset let. Plenilci so z otroki navezali stik prek spleta in tudi posnetki so nastali na tak način. Gre za posledico novega načina življenja, ki ga je prinesla pandemija. »Duha se ne da več spraviti nazaj v steklenico. Vsi smo svoje življenje prilagodili tako, da smo na spletu več kot kadar koli prej. To se ne bo več spremenilo,« pravi izvršna direktorica IWF Susie Hargreaves in dodaja, kako se starši pogosto ne zavedajo, da obstajajo spletna stranska vrata v njihove domove, prek katerih so otroci lahka tarča.

Lani se je več kot 63.000 primerov, ki jih je zbral IWF, nanašalo na posnetke sedem- do desetletnih otrok. Spletni plenilec jih je najpogosteje prek spletnih klepetalnic dlje časa napeljeval, da pred kamero storijo spolna dejanja, jih prelisičil ali v to prisilil. Predlani so odkrili 27.500 primerov s tako mladimi otroki, leta 2019 pa 5400. Od vseh lanskih posnetkov so jih 14 odstotkov uvrstili v kategorijo A. Gre za najhujšo vrsto gradiva, ki vključuje eksplicitno spolno aktivnost, tudi penetracijo, spolna dejanja z živaljo ali sadizem.

Opozorilo staršem

Analitiki IWF, ki gradivo pregledujejo, pravijo, da je s posnetkov težko razbrati, od kod so otroci. Kadar je to mogoče, zadevo predajo policiji. V poročilu navajajo primere. Na primer video, v katerem je videti devetletno deklico, ki ji odrasla oseba prek spletne kamere daje navodila, kaj natančno naj počne s svojim telesom. Deklica je v svoji sobi obkrožena z igračkami. Odrasli nenadoma utihne, ko jo, kot je videti na posnetku, nekdo od domačih, ki ne ve, kaj se dogaja, pokliče in prosi, naj pripravi kopel za mlajšega brata.

Na drugem posnetku desetletna dečka v sobi govorita v kamero. Opazovalec jima pove, kaj naj počneta drug z drugim, pri čemer jima v zameno ponuja nagrado. Ali pa posnetek desetletne deklice v kopalnici, ki jo »sledilci« spodbujajo k spolnemu dejanju. Potem v prostor nenadoma stopi mama in ji vzame telefon, s katerim je bila zloraba posneta. Vse te prizore so plenilci posneli in jih na široko delili na spletu. Vedeti pa je treba, da so otroci žrtve vsakič, ko se posnetek zlorabe ponovno deli, opozarja IWF.

»Ukrepati moramo zdaj, preden rast postane endemična. To vključuje nadaljnja vlaganja v programe in strategije, ki preprečujejo, da bi otroci postali žrtve zlorab. Javnost je treba zaščititi pred napadalci, slednje pa privesti pred roko pravice,« poziva Hargreavesova. V IWF pa staršem polagajo na srce: pogovarjajte se z otrokom o spletnih spolnih zlorabah. Začnite pogovor in poslušajte njegove pomisleke. Drugič, dogovorite se o osnovnih pravilih, kako boste kot družina uporabljali tehnologijo. Tretjič, poučite se o platformah in aplikacijah, ki jih ima rad. Zanimajte se za njegovo življenje na spletu. In četrtič, poučite se, kako uporabljati orodja, aplikacije in nastavitve, ki lahko pomagajo zaščititi otroka na spletu.