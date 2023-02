Nepreslišano: Klemen Boštjančič

Finančni učinek povišanja plač znaša dobrih 600 milijonov evrov. To smo ves čas tudi pojasnjevali. V ta znesek je vključena rast plač javnih uslužbencev za 4,5 odstotka in s 1. oktobrom 2022 ter napredovanja javnih uslužbencev za en plačni razred od 1. aprila letos. Vključeni so tudi dogovori s posameznimi skupinami, ki so ostali odprti iz časov prejšnjih vlad. Ves čas smo tudi govorili, da bomo, preden se bomo lotili celovite plačne reforme javnega sektorja, najprej rešili, ali pa dali z mize stvari, ki so bile odprte iz preteklosti. V tem okviru smo naslovili vprašanja dviga plač pomočnic vzgojiteljic in določenega dela zaposlenih v zdravstvu. Zaradi tega ne gre za dodatno ali nebrzdano trošenje.