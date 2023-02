Telefonski klici so največkrat neuspešni in trajajo več ur, tudi dni, da dobiš sogovornika v ambulanti, ker imajo vsi vklopljene avtomatske odzivnike, ki na koncu rečejo »vas bomo poklicali nazaj«. Klica ponavadi ni oziroma je le izjemoma. Tako je kot v Domicljevi pesmi: »Avtomat, avtomat, postal mi je skoraj brat.« S tem načinom in digitalizacijo nas je ministrstvo za zdravje skupaj z zdravstvenimi zavodi brez zakona o evtanaziji obsodilo na digitalno evtanazijo.

Digitalizacija ni čarobna palčka, če je ne znaš uporabljati. Ko ni elektrike, ni povezave, ne moreš do ničesar, ne do podatkov, ne do blaga v trgovinah, kjer je vse kodirano. Zato predlagam, da vlada dobro premisli, kakšen model je primeren za naše državljane in naj bo čim bolj enostaven, saj vnašanje v računalnik vzame veliko časa vseh, tako zdravnikov kot pacientov, pa še to niti ni tako dobro, saj se pacienti lahko celo zamenjajo. Depresivnosti je že tudi veliko, tako na strani pacientov kot zdravstvenega osebja. Plača pa tudi ne bi smela biti edini kriterij za dobro obravnavo, tudi odnosi in organizacija v zdravstvu so zelo pomembni.

Upam, da se bodo možnosti naročanja poenostavile in postale dostopne za vse državljane.

Ana Mramor, Ljubljana