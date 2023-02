»LUV je sprehod po Stari Ljubljani, je okus kave. LUV je čokoladna torta v Loliti in večerni razgled z gradu. Je zasnežen Tivoli, tišina v Moderni galeriji in sobotni vrvež na tržnici. LUV je kičast selfi na Šuštarskem mostu in je nekdo, ki ga držiš za roko. LUV je matineja v Kinodvoru, Valentinova večerja v Strelcu. So tudi sveče na Ljubljanici na gregorjevo in je večerni poljub v odmaknjenem baru v Šiški. LUV je družina nutrij v Mostah, je obisk živalskega vrta na sončno sobotno februarsko popoldne in so vse ključavnice na Mesarskem mostu. 'Tinderdate' na Špici in je pustna zabava v maskah. LUV je ljubezen, umetnost in vandranje. Je Ljubljana,« je igralka Mojca Fatur z zanosom opisala LUV fest, ki ga bo prestolnica gostila med 8. februarjem in 12. marcem, ko ga bo simbolično sklenila na gregorjevo.

Z ljubeznijo do kulture, umetnosti, dediščine

Turizem Ljubljana z LUV festom uresničuje strateška prizadevanja za čim večjo desezonalizacijo ljubljanskega turizma. Z novim festivalom bo tako poživil meseca, ko je v mestu mirneje, tudi z vidika turističnega obiska. Cilj festivala je pozicionirati Ljubljano kot destinacijo, ki jo je treba obiskati tudi februarja in marca, meščankam in meščanom pa tudi v tem času ponuditi živahno vzdušje. »Domačini in obiskovalci bodo lahko več kot mesec dni uživali v posebnem okrasju mesta, spoznavali edinstvene zgodbe Ljubljane na vodenih doživetjih, ustvarjali nepozabne spomine s fotografiranjem na izbranih lokacijah, uživali na koncertih, razstavah in drugih kulturnih dogodkih, se udeleževali ustvarjalnih delavnic, se razvajali s kulinaričnimi presežki, pri čemer bo celotno dogajanje prežeto z ljubeznijo. Ne zgolj romantično, temveč tudi z ljubeznijo do kulture, umetnosti, dediščine,« je pojasnila Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana in poudarila, da ima LUV fest pomemben povezovalen element, saj združuje številne ljubljanske kulturne institucije, umetnike, hotelirje, gostince in druge ponudnike, ki soustvarjajo program festivala.

Ta prinaša tudi posebna doživetja, med njimi vodenje na temo ljubezni – vandranje po Ljubljani, ki bo udeležence popeljal po vseh kotičkih mesta, ki so del zgodbe LUV festa. Brezplačna predstava Reka sedmerih imen bo ponudila vizualno impresiven spektakel na Šuštarjevem nabrežju pri Vrazovem trgu (14. in 15. februarja) in predstavila zgodbo o Ljubljanici ter njeni mitski zgodovini. Številne aktivnosti bodo na voljo tudi za najmlajše, ki si bodo med drugim lahko ogledali otroški film Ptičje prigode v Kinodvoru, na brezplačnih delavnicah izdelali gregorčke in jih nato na prireditvi Pozdrav pomladi spustili po Gradaščici. Ljubitelji plesa se bodo lahko udeležili raznovrstnih plesnih dogodkov, dogodki za samske pa so namenjeni vsem, ki si želijo poiskati partnersko ljubezen. Pionirski dom bo 17. februarja ob 20. uri gostil Valentinov ples. Zaplesali pa boste lahko tudi na Ljubljanskem gradu. 11. marca ob 20. uri bo grajski parket gostil Gregorjev ples. Vsak dan med 8. in 12. marcem pa se boste lahko ob 11. uri z ladjico popeljali na romantično vožnjo.

Mesecu ljubezni bodo priznanje dali tudi ljubljanski hotelirji, gostinci in trgovci, ki so za LUV fest pripravili čisto posebne uživaške predloge. Veliko zanimanja med pari pa si na Turizmu Ljubljana obetajo tudi od fototočk, ki so jih postavili po Ljubljani. Med drugim jih najdete na Mesarskem mostu, Tromostovju, Ljubljanskem gradu in gradu Tivoli. Prav tako se bo vredno sprehoditi do Trnovega, kjer so točko postavili na Plečnikov most.