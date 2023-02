DZ bo po napovedih premierja Roberta Goloba o kandidatu za ministra odločal na februarski redni seji, ki se bo začela 20. februarja. Še pred tem kandidata čaka predstavitev načrtov pred odborom DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Kandidat za ministra se mora namreč po poslovniku DZ najprej tri dni in najkasneje sedem dni po vložitvi predloga kandidature predstaviti pristojnemu delovnemu telesu DZ, kar pomeni, da bi lahko zaslišanje Poklukarja sledilo že v tem tednu.

Ob zeleni luči DZ pa bo tako magister za javno upravo Boštjan Poklukar še pred koncem meseca na čelu resorja za notranje zadeve nasledil Tatjano Bobnar, ki je po zaostritvi odnosov s premierjem Golobom s te funkcije odstopila, vodenje resorja pa je za tem začasno prevzela ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik.

Kljub temu, da je Šarčeva vlada prav na Poklukarjev predlog v času njegovega ministrovanja med septembrom 2018 in marcem 2020 Bobnarjevo imenovala na čelo policije, pa se je ob njenem odstopu z ministrskega mesta Poklukar v javnih izjavah postavil na stran Goloba. Tedaj se je zavzel tudi za depolitizacijo policije. »Ko danes pogledamo znotraj slovenske policije, vidimo, da so tam še vedno ljudje, ki so odločali o tem, da so s protestov odnašali bralce ustave, špricali z vodnim topom množico in zaplinjali Ljubljano. Tu bo treba narediti domačo nalogo in verjamem, da bo naslednja garnitura na ministrstvu za notranje zadeve to tudi naredila,« je ob odstopu Bobnarjeve v pogovoru za TVS dejal Poklukar.

Kot pripadnik Slovenske vojske je dosegel čin višjega štabnega vodnika

Poklukar je bil sicer član nekdanje LMŠ, od združitve te stranke z Gibanjem Svoboda pa član največje vladne stranke premierja Goloba. Od junija lani vodi Upravo Republike Slovenije za vojaško dediščino na obrambnem ministrstvu, na ministrstvu pa je sicer zaposlen od leta 1991. Kot pripadnik Slovenske vojske je opravljal različne naloge in dosegel čin višjega štabnega vodnika. Bil je odlikovan z bronasto medaljo generala Maistra in srebrno medaljo Slovenske vojske, kot udeleženec v vojni za Slovenijo pa s spominskim znakom Stražnice 1991.

V službi za protokol na obrambnem ministrstvu je nabiral izkušnje s področja protokola. Kot podčastnik za protokol je v službo prišel na predlog takratne ministrice za obrambo Ljubice Jelušič leta 2009 in v njej opravljal protokolarne naloge za ministre, vrha ministrstva in Slovenske vojske do leta 2015.

Od leta 2015 je bil zaposlen v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, kjer je med drugim vodil Regijski center za obveščanje Kranj. Kot predstavnik za odnose z javnostmi uprave za zaščito in reševanje za področje migracij je sicer aktivno sodeloval pri soočanju z begunsko krizo v letih 2015 in 2016. Soočanje z vprašanjem migracij pa je bilo tudi v središču njegovega prvega ministrskega mandata v času Šarčeve vlade.

Povezujejo ga z Damirjem Črncecom

Poklukarja so sicer že ob njegovem prvem mandatu povezovali s sedanjim državnim sekretarjem na obrambnem ministrstvu Damirjem Črnčecem, saj je bil slednji Poklukarjev mentor pri magistrskem delu z naslovom Delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pri obvladovanju migracij, ki ga je leta 2017 napisal na fakulteti za državne in evropske študije v Kranju.

Poklukar se je rodil januarja 1971 na Jesenicah, danes pa živi na Bledu, kjer je na zadnjih lokalnih volitvah tudi kandidiral za občinskega svetnika na listi Svobode.