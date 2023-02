Zambijske oblasti so osmerico Hrvatov aretirale 7. decembra na mednarodnem letališču Simon Mwansa Kapwepwe v Ndoli s štirimi domnevno posvojenimi otroki. Državno tožilstvo jih je obtožilo za kaznivo dejanje poskusa trgovine otroki in ponarejanja dokumentacije. Vsa dokumentacija za posvojitev otrok je prišla iz doma za otroke v bližnji Demokratični republiki Kongo. Posvojene otroke, ki so imeli hrvaške dokumente, so jim odvzele zambijske socialne službe, dostopa do njih pa doslej niso imeli niti hrvaški diplomati.

»Sodišče je zavrglo obtožnico proti njim in morajo v roku 48 ur zapustiti Zambijo,« je danes na tiskovni konferenci dejal hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman. Izpostavil je, da so pogovori o primeru potekali »od New Yorka, Bruslja, Lusake in Pretorije, na najvišjih ravneh«.

Do otrok jim še ni uspelo priti

»Naša skrb je bila osredotočena na hrvaške državljane, ki so bili priprti. Domnevamo, da ni bilo obremenilnih elementov in so zato zavrgli obtožnico. Naš naslednji korak je zavarovati otroke, ki imajo hrvaške dokumente,« je poudaril. Dodal je, da jim do otrok še ni uspelo priti, a da gre za hrvaške državljane in imajo konzularno zaščito.

Osem hrvaških državljanov je nameravalo posvojiti štiri otroke, enega, starega leto in tri mesece, ter tri triletne otroke, vse iz DR Kongo. Med obtoženimi Hrvati so bili štirje zakonski pari, Damir in Nadica Magić, zagrebški svetnik iz stranke Možemo! Noah Kraljević in žena Ivona, Ladislav in Aleksandra Peršić ter kitarist skupine Hladno pivo Zoran Subošić in žena Azra Imamović Subošić, uslužbenka ustavnega sodišča.