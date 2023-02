Stroški vrtcev v Sloveniji po besedah ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca znašajo 543 milijonov evrov letno. Od tega starši plačajo 209 milijonov, 334 milijonov pa prispevajo občine in država. Za brezplačne vrtce bi tako morali v državni blagajni zagotoviti dodatnih 200 milijonov proračunskih sredstev.

»Osebno se strinjam s tem, da bi moral biti vrtec v Sloveniji zastonj, ampak preden lahko kaj takega damo na mizo, je treba pogledati številke,« je danes dejal Mesec. So pa brezplačni vrtci, ki jih je vladajoča koalicija tudi zapisala v koalicijsko pogodbo, po ministrovih besedah ena od možnih iztočnic za razprave o prihodnjih proračunih in davčni reformi.

Vlada bo tako za zdaj pomagala z uskladitvijo otroških dodatkov z inflacijo, ta ukrep v veljavo stopa marca, s februarjem pa se povečujejo pragi za socialne transferje, je danes napovedal Mesec. Zagotavlja pa tudi, da bo vlada skozi davčno reformo prenovila tudi sistem otroških olajšav, namen je omogočiti dostop do teh dodatkov tudi družinam srednjega razreda.

Očitke, da so napovedane podražitve cen vrtcev posledica dviga minimalne plače, Mesec zavrača in poudarja, da je bil takšen korak nujen. Za omilitev posledic višjih stroškov vrtcev pa bo po njegovih besedah svoje morala prispevati tako država z višanjem otroških dodatkov kot tudi občine, ki so se jim lani zvišale povprečnine.