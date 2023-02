Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) se je postopka lotila na podlagi prijave iz julija lani, ki je opozarjala na možna korupcijska tveganja in nasprotja interesov pri imenovanju Aleša Šabedra na več položajev. Šabeder je bil namreč na zaupanje zaposlen kot sekretar v kabinetu ministra za zdravje, hkrati ga je vlada 23. junija lani imenovala za predstavnika ustanovitelja v svet javnih zdravstvenih zavodov Onkološkega inštituta Ljubljana in Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor. Dodatno je vlada 1. julija lani ustanovila Urad za nadzor, kakovost in nabave v zdravstvu, za vršilca dolžnosti direktorja pa teden dni pozneje imenovala Šabedra.

V postopku presoje morebitnega nasprotja interesov je KPK pridobila vso potrebno dokumentacijo, pojasnila vlade, ministrstva za zdravje, ministrstva za javno upravo in javnih zavodov, v organe katerih je bil imenovan Šabeder. V »konkretnih postopkih obravnav ali odločanja svetov« onkološkega inštituta in UKC Maribor ni ugotovila sumov kršitev nasprotja interesov, zato je postopek ustavila, so sporočili. Je pa KPK vlado z dopisom opozorila na možna korupcijska tveganja, do katerih lahko pride s tovrstnim imenovanjem ene osebe na različne položaje na ministrstvu in v javnih zdravstvenih zavodih.

Morebitne nezdružljivosti funkcij, ki bi se lahko pojavile pri Šabedrovem imenovanju na več položajev, KPK ni obravnavala. Za to namreč, kot pravijo, ni pristojna, saj določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije o nezdružljivosti funkcij veljajo le za funkcionarje, kar pa Šabeder po ugotovitvah KPK niti kot član sveta javnega zdravstvenega zavoda niti kot svetovalec v kabinetu ministra za zdravje niti kot v. d. direktorja urada za nabave v zdravstvu ni bil.

»Aleš Šabeder je kot v. d. direktorja urada za nabave v zdravstvu uradnik na položaju, področje nasprotja interesov ali nezdružljivosti funkcij zanje pa urejajo določbe zakona o javnih uslužbencih. Za presojo sumov kršitev omenjenih določb je tako pristojen inšpektorat za javni sektor, zato mu je KPK zadevo odstopila v proučitev, ali je šlo za kršitev zakonodaje,« so zapisali na KPK.