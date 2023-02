»Dejanja ZDA bodo resno vplivala na prizadevanja in napredek obeh strani pri stabilizaciji kitajsko-ameriških odnosov od novembrskega srečanja na Baliju,« je dejal namestnik kitajskega zunanjega ministra Xie Feng.

Odziv Washingtona je označil za pretiran in ga obtožil, da »resno krši duh mednarodnega prava«. V svoji izjavi je še dodal, da Peking pozorno spremlja razvoj dogodkov in si pridržuje pravico do nadaljnjih potrebnih ukrepov.

Kitajski balon je prvič vstopil v območje ameriške zračne obrambe 28. januarja, nato preletel Aljasko in Kanado, v torek pa se je vrnil nad ZDA, ko je zanj prvič izvedel ameriški predsednik Joe Biden. V soboto je balon na njegov ukaz sestrelilo lovsko letalo F-22. Kot so pojasnile ameriške oblasti, so s tem odgovorile na nesprejemljivo kršitev suverenosti svoje države.

Pristojne službe v ZDA nameravajo v prihodnjih dneh na dnu Atlantika poiskati razbitine kitajskega balona, ostanke pa bodo potem poslali na analizo.

ZDA so balon sicer nemudoma označile za vohunsko plovilo, zaradi česar je bil nato odpovedan načrtovani obisk državnega sekretarja Antonyja Blinkna v Pekingu. Blinken je kasneje dejanje Kitajske označil za neodgovorno in nesprejemljivo. Peking sicer trdi, da gre za civilni balon za meteorološke raziskave, ki je nenamerno vstopil v ameriški zračni prostor.