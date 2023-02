Primerjava volilnih seznamov z zadnjih lokalnih volitev maja 2021 in podatkov, ki so jih zbrali med popisom prebivalstva do 31. avgusta 2021, kaže, da je bilo na volilnih seznamih skoraj 450.000 tisoč ljudi več od skupnega števila popisanih polnoletnih prebivalcev.

Če bi seznam volilnih upravičencev in popis prebivalstva iz leta 2021 sestavili v skladu z resničnostjo in obstoječimi zakoni, to ne bi bilo mogoče, opozarjajo pri Jutarnjem listu.

V brodsko-posavski, vukovarsko-sremski in zadrski županiji je število volilnih upravičencev večje celo od števila vseh popisanih prebivalcev v teh županijah, ne samo tistih, ki so starejši od 18 let.

Največja razlika med številom volilnih upravičencev in številom popisanih prebivalcev je v Makarski. Tam je volilnih upravičencev za 38,6 odstotka več od polnoletnih prebivalcev in za 13 odstotkov več od skupnega števila popisanih prebivalcev.

V Imotskem in Slavonskem Brodu je razlika okoli 25-odstotna, v Vukovarju 18,8-odstotna, na Reki pa 13,2-odstotna. Najmanjšo razliko so pri Jutarnjem listu zabeležili na severu države, vključno z Zagrebom, kjer je razlika manj kot desetodstotna.

Popis prebivalstva je leta 2021 izvedel hrvaški državni statistični urad. Po njem ima Hrvaška 3.871.833 prebivalcev, od tega je 1.865.129 moških in 2.006.704 žensk. Glede na popis leta 2011 se je število prebivalcev na Hrvaškem v desetih letih zmanjšalo za 413.056 oziroma za 9,64 odstotka.