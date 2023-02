Življenje je v vukovarsko-sremski županiji v soboto izgubila oseba, ki je poskušala rešiti svoj čoln in se pri tem utopila, je v nedeljo za hrvaško televizijo RTL povedal poveljnik civilne zaščite Damir Trut. Dve osebi sta se poškodovali v Zagrebu ter po ena v Osijeku, Bijelovaru in v Splitu.

Trut je pojasnil, da so v klicnem centru 112 v nedeljo zabeležili okoli 3000 klicev, medtem ko jih imajo običajno po tisoč na dan.

Orkanski veter je povzročil veliko materialno škodo. Podiral je drevesa ter poškodoval zasebne in javne stavbe in avtomobile. Najhuje je bilo v Splitu, kjer je pihal tudi z močjo do 153 kilometrov na uro.

Razmere so se danes umirile, a v nekaterih predelih države še naprej pričakujejo močan veter, posebno na območju Velebita in Biokova, je še opozoril poveljnik civilne zaščite. Za Kvarner in Dalmacijo danes velja oranžno vremensko opozorilo, za zahodno obalo Istre pa rumeno.

Zaradi orkanskega vetra in snežnih neviht so bile v Srbiji v nedeljo po poročanju lokalnih medijev zaprte številne ceste, več kot 25.000 ljudi je ostalo brez elektrike.

V Črni gori so promet ovirala podrta drevesa, nastala je škoda na komunalni infrastrukturi, cestah, stanovanjskih objektih in vozilih. Veter je s teras stanovanj in lokalov odnašal pohištvo in prevračal smetnjake.

Vreme je povzročalo težave tudi v Bosni in Hercegovini, kjer je med drugim v Mostarju z ene od cerkev odneslo streho.