Za omenjeno dejanje mu grozi do treh let zaporne kazni. Osumljenca so sicer v preteklosti že dvakrat obravnavali zaradi storitve kaznivih dejanj z elementi nasilja, so dodali v sporočilu.

Celjska policija je bila v petek zjutraj obveščena o sumljivem predmetu v Linhartovi ulici v Celju. Policisti so zavarovali območje okoli celjske tržnice in Zaporov Celje, na kraj pa so prišli bombni tehniki specialne enote policije. Ti so sumljivi predmet pregledali in ugotovili, da ni nevaren in da ni šlo za eksplozivno sredstvo, so še sporočili s Policijske uprave Celje.