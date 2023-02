Policisti in kriminalisti so kraj takoj zavarovali in pričeli z izvajanjem prvih nujnih ukrepov za izsleditev storilca. Malo pred 19. uro je bil v Murski Soboti izsleden drug udeleženec, ki je bil zaradi poškodb odpeljan v bolnišnico,« je pojasnila lokalna policijska tiskovna predstavnica Suzana Rauš. Po neuradnih informacijah pomurskega Vestnika, naj bi do verbalnega spora, nato pa še fizičnega nasilja prišlo v bližini avtobusne postaje v Slomškovi ulici in v Vrtni ulici. Pretep naj bi se začel v stanovanju, ranjeni moški pa naj bi nato pobegnil proti avtobusni postaji. V nasilnem dogodku naj bi bilo uporabljeno tudi hladno orožje. x lp