Potres se je zgodil ob 1.17 po srednjeevropskem času, epicenter pa je bil blizu turškega mesta Gaziantep, nedaleč od meje s Sirijo. Globina potresa je bila približno 18 kilometrov, je sporočil ameriški geološki zavod (USGS).

V Turčiji je umrlo najmanj 76 ljudi, je sporočil državni organ za upravljanje nesreč in izrednih razmer (AFAD). Še 440 ljudi je bilo ranjenih, iskalne in reševalne akcije pa še potekajo. AFAD je sporočil še, da so zabeležili najmanj 42 popotresnih sunkov.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je na twitterju zapisal, da se zbirajo reševalne ekipe iz vse države.

V delih Sirije, ki so pod nadzorom vlade, je umrlo več kot 110 ljudi, je sporočilo sirsko ministrstvo za zdravje.

»V provincah Alep, Latakija, Hama in Tartus smo zabeležili 516 poškodovanih in 111 smrtnih žrtev,« je ministrstvo zapisalo v izjavi. Pred tem je lokalna bolnišnica za francosko tiskovno agencijo AFP sporočila, da je bilo na severnih območjih pod nadzorom proturških frakcij ubitih najmanj osem ljudi - skupno število smrtnih žrtev v državi se je tako povzpelo na najmanj 119.

Pristojne oblasti v obeh državah se bojijo, da se bo število smrtnih žrtev v prihodnjih urah še povečalo. Številne stavbe so se porušile, reševalne ekipe pa pod ogromnimi kupi ruševin iščejo preživele.