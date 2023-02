Transformator so štiri tedne po nesreči spet postavili pokonci

Kar 380 ton težko transformatorsko postajo, ki se je v noči na 7. januar prevrnila z vagona na železniški postaji v Zidanem Mostu, so po slabem mesecu dni s pomočjo tisočtonskega posebnega dvigala, pripeljanega iz Avstrije, uspešno dvignili in postavili na poseben plato. Zdaj čaka, da jo bodo na pustno soboto končno prepeljali do cilja, tovarne v Črnučah.