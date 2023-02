Kot je poročal Wojnarowski, bo Dallas v zameno za Irvinga k mrežicam poslal Doriana Finney-Smitha, Spencerja Dinwiddieja, izbor v prvem krogu nabora 2029 ter izbora v drugem krogu naborov 2027 in 2029. Irving je v tej sezoni za Nets v povprečju dosegal 27,1 točke, 5,1 skoka in 5,3 podaje na tekmo. K Dallasu prihaja tudi krilni center Markieff Morris, ta je v povprečju v tej sezoni imel 3,6 točke in 2,2 skoka.