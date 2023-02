»Preprosto neverjetno. Vse skupaj je še lepše, ker je za menoj težko leto s številnimi poškodbami, saj sem imel težave s hrbtom in ramo,« je po tretji zmagi v karieri, na katero je čakal več kot dve leti, povedal kar 202 centimetra visoki Ramon Zenhäusern, ki je izkoristil spodrsljaje nekaterih favoritov. Vodilni po prvi vožnji, Francoz Clement Noel, na domačem tekmovališču ni zdržal pritiska in je odstopil. Tudi Norvežan Henrik Kristoffersen, ki je bil po prvem nastopu četrti, je v drugi vožnji odstopil. Njegovega rojaka in trenutno vodilnega v slalomskem seštevku Lucasa Braathena ni bilo na startu, saj je v četrtek prestal operacijo slepiča. »Vračam se korak za korakom, potem ko sem bil na začetku sezone 25.,« je povedal 30-letni Švicar. Zenhäusern je zmagal z več kot sekundo prednosti pred Grkom AJ Ginnisom, ki je poskrbel za eno največjih senzacij v sezoni. S startno številko 45 je bil po prvi vožnji 23., v drugi pa je s fantastično predstavo napredoval kar 21 mest in postal prvi Grk, ki je v alpskem smučanju stopil na stopničke. Doslej je točke svetovnega pokala osvojil štirikrat, njegova najboljša uvrstitev je bila 11. mesto v Flachauu leta 2021.

»Nisem še dojel, kaj sem dosegel. Morda bo trajalo še nekaj dni, da se bom zavedel, kaj se je zgodilo. Prav neverjetno je, koliko časa sem sedel na stolčku vodilnega,« je povedal 28-letni AJ Ginnis, ki ima za seboj zelo zanimivo pot. Rodil se je v Atenah kot Alexandros Ioannis Ginnis. Po očetu, ki je imel v bližini Aten smučarsko šolo, v kateri je spoznal Američanko, je Grk. Smučati je začel pri dveh letih na gori Patras, pri 12 letih se je družina preselila v Avstrijo, kjer si je oče služil kruh kot učitelj smučanja. Ko je bil Ginnis star 15 let, se je družina preselila v Vermont v ZDA, kjer se je vpisal v srednjo šolo. Ker je bil zelo nadarjen, je bil čez dve leti že član ameriške smučarske reprezentance. V svetovnem pokalu je debitiral decembra 2014 v Madonni di Campiglio in v isti sezoni na mladinskem svetovnem prvenstvu v Hafjellu osvojil bronasto kolajno v slalomu. Prve točke v svetovnem pokalu si je privozil decembra 2016, ko je bil 26. v Madonni di Campiglio. Vso kariero so ga pestile poškodbe, saj je imel strgano križno vez in samo na enem kolenu je prestal kar pet operacij. Ko se je po poškodbah skušal vrniti v reprezentanco ZDA, je prejel klic grške smučarske zveze in septembra 2020 je zamenjal športno državljanstvo.

Slovenci so znova ostali brez točk. Štefan Hadalin je v prvi vožnji na odlično pripravljeni progi za vodilnim Noelom zaostal za 1,70 sekunde in na 32. mestu finale zgrešil za tri stotinke sekunde. Tijan Marovt ni nastopil, saj je v noči pred tekmo zaradi slabosti in bruhanja pristal na urgenci. V Meribelu v Franciji se bo danes z alpsko kombinacijo za ženske (superveleslalom ob 11. uri, slalom ob 14.30) začelo svetovno prvenstvo v alpskem smučanju. Od slovenske reprezentance bo nastopila Ilka Štuhec.