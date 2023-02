»Finančna pismenost je kljub vsem dosedanjim naporom razmeroma nizka, ugotovili pa smo tudi, da smo kot družba uspešnejši, če ljudje razumejo gospodarsko okolje in finančni sistem,« je ob tem razloge strnil guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle in ocenil, da je splošno zavedanje o pomembnosti finančnega znanja v družbi še vedno razmeroma nizko.

No, žal je tako, pa če guverner Banke Slovenije to ve ali ne, da so državljani pri svojih financah praviloma zelo »pismeni« in »razumejo finančni sistem«. Zato so zadnje dni hitro pravilno izračunali, da jih je velika večina po dvigu minimalne plače ostala kreditno nesposobna, ravno zaradi komajda smiselnih restriktivnih omejitvenih ukrepov – te iste Banke Slovenije. Tako da bi se o tem, kdo bolj potrebuje tečaj kakega opismenjevanja, lahko razvila še zelo zanimiva javna polemika.