Pred zadnjim krogom skupinskega dela so krimovke v neugodnem položaju: še vedno imajo sicer velike možnosti za napredovanje, a niso odvisne le od svojega dvoboja z odlično vodilno ekipo iz Romunije (10 zmag, dva remija, en poraz). Vodilna četverica je točkovno že nedosegljiva, pred Ljubljančankami pa sta v igri za peto in šesto mesto trenutno francoski Brest (12 točk), ki je včeraj presenetljivo remiziral v Bukarešti s 30:30 in zapletel položaj, in nemški Bietigheim (10), ki bo v zadnjem krogu gostoval pri zadnjeuvrščenemu češkemu avtsajderju Baniku (13 porazov na 13 tekmah).

Ob pričakovani zmagi Nemk in prav tako pričakovanemu Brestovemu domačemu neuspehu proti Kristiansandu bi bile krimovke – seveda ob nujnem skalpu Romunk – točkovno izenačene z obema kluboma, a bi bile v krogu treh ekip na osnovi razpletov medsebojnih dvobojev boljše od obeh. To bi pomenilo osvojitev petega mesta v skupini in bi se v osmini finala pomerile s četrtouvrščeno ekipo skupine B. Toda vse matematične kombinacije bi takoj padle v vodo, če Krim ne bi spravil na kolena Romunk. Za slovenske prvakinje bi bila v nedeljo v Ljubljani v boju za napredovanje usodna tako remi kot poraz. Po tem scenariju bi končale na sedmem mestu v skupini, kajti Brest jim že zdaj beži za nedosegljivi dve točki, Bietigheim pa bi si lahko privoščil tudi remi ali celo poraz s Čehinjami, kajti na medsebojnih dvobojih je boljši od Krima: vsak klub je sicer zmagal po enkrat in vsak od njiju s plus sedem, a so Nemke ob porazu dosegle več golov v gosteh (28:23).

Na sobotnem gostovanju pri dvakratnih zaporednih prvakinjah Evrope (2021, 2022) v Kristiansandu je vodilni gol Valentine Klemenčič prinesel Krimu prvo in sočasno tudi zadnje vodstvo v dvorani Aquarama. V pičlih dveh minutah in 20 sekundah so gostiteljice naredile delni izid 4:0, gostje pa so se bolj ali manj uspešno upirale le do zaostanka 10:11 sredi prvega polčasa. Ekipa trenerja Oleja Gustava Gjekstada, ki si je že pred to tekmo zagotovila neposredno uvrstitev v četrtfinale med osem najboljših klubov v Evropi, si je že odmora nekajkrat priigrala pet golov prednosti, v drugem polčasu pa štirikrat rekordnih plus devet (prvič pri 27:19 v 39. minuti, zadnjič pri 30:21 v 45.) in zmagovalec je bil odločen. Tako so krimovke na deseti zaporedni tekmi s Kristiansandom, ki ima v svojih vrstah osem tujk (po dve Švedinji in Čehinji, po eno Francozinjo, Rusinjo, Španko in Hrvatico), v elitni ligi prvakov v zadnjih štirih letih doživele že deseti poraz.

Čeprav naj bi bila obramba eden njegovih zaščitnih znakov v igri, je Krim že na šesti tekmi v letošnji mednarodni sezoni dobil kar 30 golov ali več, Norvežanke pa so na sedmem dvoboju v Evropi doma sedmič zmagale. Pred obračunom je sicer Krimov trener Dragan Adžić napovedoval, da je treba igranje proti takšni vrhunski zasedbi doživeti kot rokometni praznik (a od takšnih praznikov žal klub nima nobenega točkovnega izkupička), in da bi lahko krimovke prikazale svojo najboljšo predstavo v tej sezoni. Podobno meni tudi pred zadnjim in odločilnim dvobojem z Romunkami: »Kristiansand je izvrstna napadalna ekipa, ki ji nismo mogli konkurirati. Imeli smo veliko težav in napak v obrambi, a je bilo tudi nekaj pozitivnih stvari. Predvsem v napadu, v katerem je doseči kar 31 golov proti prvaku Evrope lep dosežek. Prepričan sem, da se bomo zbrali, ostati enotni in samozavestni ter proti Bukarešti odigrali najboljšo tekmo v tej sezoni.«

Skupina A, 13. krog: Kristiansand – Krim 36:31 (20:15), Ferencvaroš – Bietigheim 28:23 (10:12), CSM Bukarešta – Brest 30:30 (15:18), Banik – Odense 19:37 (10:16), skupina B, 13. krog: Lokomotiva Zagreb – Storhamar 22:31 (12:17), Esbjerg – Budućnost 30:20 (15:9), Metz – Rapid Bukarešta 36:34 (20:17), Kastamonu – Györ 27:39 (12:16), vrstni red: Metz 23, Györ in Esbjerg po 20, Rapid 18, Budućnost 11, Storhamar 8, Kastamonu 3, Lokomotiva 1.