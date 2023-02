Matthew je bil izbran za najkoristnejšega igralca: v finalu je dosegel gol in podajo, pred tem je v polfinalu zbral tri gole in dve podaji ob zmagi atlantske skupine z 10:6 nad metropolitansko. Brady je skupaj dosegel en gol in štiri podaje. Poleg njiju so se pri atlantski skupini v finalu izkazali še Dylan Larkin (Detroit) s tremi goli, Mitchell Marner (Toronto) s tremi podajami in Nikita Kučerov (Tampa Bay) z golom in podajo. To je prva zmaga za atlantsko skupino, odkar je vodstvo NHL spremenilo tekmo vseh zvezd v polfinalna dvoboja in finale. Člani zmagovite zasedbe si bodo razdelili milijon ameriških dolarjev (923.550 evrov) nagrade.