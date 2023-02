Devet zaporednih porazov in le dve zmagi so imeli košarkarji MZT iz Skopja pred tekmo s Cedevito Olimpijo v ligi ABA. Na drugi strani so Ljubljančani po blamaži proti Budućnosti le uspeli vknjižiti tretjo zmago v evropskem pokalu proti Venezii, ki bi morala moštvo, ki je hkrati znova lahko računalo na Zorana Dragića, le ohrabriti. A zgodilo se je nepričakovano. Gostitelji so namreč povsem razglašene zmaje dobili na levi nogi, vodili praktično celoten obračun in na koncu prišli do tretjega uspeha, ki jim je vlil novo upanje za obstanek med jadransko elito. Olimpija pa se je s porazom v Skopju dotaknila dna in dodala nov črn madež k zapravljeni sezoni.

Potem ko ima Olimpija v letošnji sezoni porazno obrambo in probleme v skoku, je na zadnjih tekmah padla še v napadalno krizo. Napake, ki so jih kapetan Edo Murić in soigralci počeli v Skopju, so komaj verjetne za ekipo, ki nastopa v evropskem pokalu in ligi ABA. Žoge so jim namreč ob prodorih uhajale iz rok, grešili so odprta polaganja, Amar Alibegović je po ukradeni žogi zapravil čisto zabijanje v ključnem trenutku tekme, ko bi lahko ob malo večji eleganci brez težav ob košu izsilil še dodaten prosti met. Več kot očitno je, da letošnja ekipa Olimpije nima pravega karakterja, ne pravih bojevnikov. Ker ni prvič, da je bila poletna sestava moštva neposrečena, mora svoj del krivde prevzeti športni direktor Sani Bečirović. Ob tem je tudi težko razumeti dejstvo, da moštvo drugega načrta, kot so meti za tri točke, nima. Če so zmaji izza črte 6,75 metra razpoloženi, potem so v igri za zmago, v nasprotnem primeru pa se na parketu neverjetno mučijo.

»Zaslužena zmaga MZT, ki je igral odlično in z veliko energije. Mi nismo odgovorili s pravo energijo, nismo bili osredotočeni, hkrati pa nismo imeli razpoloženih igralcev,« je bil redkobeseden Jurica Golemac. Vprašanje je, koliko časa bo vodstvo kluba še toleriralo blede igre. Morda pa ni bil slučaj, da si je sredino tekmo proti Venezii iz prve vrste ogledal hrvaški trener Neven Spahija, ki so ga s klopjo Olimpije v preteklosti že povezovali.

Liga ABA, drugi izidi 18. kroga: Split – Zadar 89:85 (Nelson 23; Božić 23, Šantelj 4), Budućnost – FMP 84:58 (Bell-Haynes 20; Valinskas 18), C. zvezda – Igokea 104:71 (Nedović 20; Tanasković 17), Mega – Partizan, S. centar – Mornar oboje sinoči, danes ob 18. uri: Borac – Cibona, vrstni red: C. zvezda 16-1, Partizan 15-2, Budućnost in FMP 12-6, Olimpija 12-5, Zadar 9-9, S. centar 8-9, Split 7-11, Mega 7-10, Cibona 6-11, Igokea 5-12, Mornar 5-11, Borac 4-13, MZT 3-15.