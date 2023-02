Njihov cilj je bil izdelati oblačila za generacijo Z, ki bo izbrane kose nosila na zabavi s prijatelji, na telovadbi ali med raziskovanjem mesta konec tedna. »Pri Adidasu nenehno iščemo načine za premikanje meja v športu in kulturi, zato je tako vznemirljivo sporočiti, da se nam je Jenna Ortega pridružila pri promoviranju naše po pet desetletjih nove znamke Adidas Sportswear. Napredna in strastna pionirka nove generacije, ki navdušuje po vsem svetu, oziroma njen svež, kreativen način razmišljanja je tisto, v čemer smo se tudi kot blagovna znamka našli,« so v sporočilu zapisali pri Adidasu.