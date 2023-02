Tudi letos so se na pust dobro pripravili v ljubljanskem Šentjakobskem gledališču. Že drugo leto zapored bodo odprli vrata svojega fundusa in za potrebe pustnih povork in zabav posodili kostume.

Kot je v imenu gledališča povedala Saša Strnad, je med kostumi, ki so jih pripravili za najem, kar nekaj zelo dobro ohranjenih stilskih kostumov, specialnih modnih dodatkov ter oblačil večinoma iz obdobja zadnjih 50 let. »Nekoč je bil to mrtvi kapital gledališča, ki smo ga v času epidemije, ko so bila vrata gledališča zaprta, pregledali in ga pregledno uredili,« je povedala Strnadova in dodala, da so seznam izposojenih kostumov za letos še obogatili. »Namen izposoje je prvenstveno osvežiti, skrbno vzdrževati ter deliti dediščino, ki se je ustvarjala v vseh letih delovanja gledališča ter po predstavi romala v fundus, čakajoč na novo predstavo.«

Kostumov, ki si jih je mogoče izposoditi, je po besedah sogovornice ogromno. »Večino kostumov smo prenesli v sto kvadratnih metrov veliko skladišče na Vojkovi 56, kjer se izposoja tudi izvaja, tekoče ali bolj pogosto uporabljene kostume pa držimo v prostorih uprave, na Vodnikovem trgu 5. Se je pa treba o izposoji, morebitni predelavi ali izdelavi posebnih kostumov v Šentjakobskem gledališču dogovoriti s tajništvom uprave,« je povedala Strnadova in dodala, da je za letošnje pustno rajanje Mateja Čibej pripravila nove zanimive stilske preobrazbe.

Med njimi so letos tudi skupinske maske. Govorimo o družini žalujočih, ki jih župnik spremlja na zadnji poti pokojnika. Prav tako se lahko družba preobleče v gradbince, morda v zdravnike. In kako poteka izposoja kostuma v Šentjakobskem gledališču? »Komplet smo ocenili na 35 evrov, vračilo pa je lahko tudi šele četrti dan. Kostume bomo tudi sami oprali, da ne bi prišlo do poškodovanja materialov, in čiste posodili naprej,« je povedala Saša Strnad in dodala, da se lahko posameznik oziroma družba dogovori tudi z njihovimi maskerkami, da se pridejo na dogovorjeno mesto naličit. Pred izposojo se preveri ustreznost konfekcijske številke in po potrebi najde večja oziroma manjša, morda naredi tudi dodaten rob. Po predhodnem dogovoru na telefonsko številko 031-226-637 se kostum lahko tudi predela oziroma se naroči novega,« je še povedala Strnadova.