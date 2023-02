Klavrna slika telefonskega zdravstva

Izkušnje bolnikov, ki so jih strnili pri zagovorniku načela enakosti Mihi Lobniku, kažejo na večdnevno klicanje v ambulante, zavračanje na pragu ustanov in telefonske »diagnoze«. Prakse, ki so bolnikom med pandemijo oteževale dostop do strokovne pomoči, še niso izkoreninjene.