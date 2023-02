Ponudili so mu roko – in ga deportirali

Slovenski policijski inšpektor je izkoristil šibkost pakistanskega prosilca za azil in ga s postopkovno prevaro privedel do tega, da so ga minuli teden predali policiji v Pakistanu. Takšne zvijačne deportacije v varnostno tvegane države so za tujce izredno nevarne. Upravno sodišče je policiji izreklo opozorilo.