Ankarančani proti sušilnici blata

Ankaranski občinski svetniki so na sredini seji odrekli soglasje k sklepu občinskega sveta Mestne občine Koper o imenovanju novih članov nadzornega sveta Marjetice Koper. Prav tako so se seznanili s tem, zakaj vodstvo občine zahteva zaustavitev projekta sušilnice komunalnega blata in izvedbo neodvisne revizije tega projekta. V Kopru pravijo, da to projekta ne bo ustavilo.